Kimi Antonelli ganó hizo historia en la clasificación del Gran Premio de China y se convirtió en el poleman más joven en toda la historia de la Fórmula 1.

El corredor italiano aprovechó los problemas de George Russell y lo venció por 0.222 segundos. Por delante de los Mercedes, quedaron Lewis Hamilton, Charles Leclerc y Lando Norris. Pierre Gasly finalizó 7°, con Max Verstappen, Isack Hadjar y Oliver Bearman detrás de él.

En la Q2, Franco Colapinto se quedó a solamente 0.005 segundos de avanzar a la ronda final. Al igual que el corredor argentino, fueron eliminados Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvin Lindblad y Gabriel Bortoleto.

El artículo sigue tras el video

Sergio Pérez quedó en el fondo de la parrilla, en medio de un fin de semana con muchos problemas en su Cadillac. Junto a Checo, también fueron eliminados en Q1 Lance Stroll, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Alex Albon y Carlos Sainz.

GP de China 2026: ¿Cómo quedó la clasificación

Posición Piloto 1 Kimi Antonelli 2 George Russell 3 Lewis Hamilton 4 Charles Leclerc 5 Oscar Piastri 6 Lando Norris 7 Pierre Gasly 8 Max Verstappen 9 Isack Hadjar 10 Oliver Bearman 11 Nico Hulkenberg 12 Franco Colapinto 13 Esteban Ocon 14 Liam Lawson 15 Arvin Lindblad 16 Gabriel Bortoleto 17 Carlos Sainz 18 Alex Albon 19 Fernando Alonso 20 Valtteri Bottas 21 Lance Stroll 22 Sergio Pérez

Relacionado: Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas

¿Qué pasó en el Sprint Race del GP de China 2026?

La salida volvió a ser un tema en el Sprint Race del Gran Premio de China 2026, ya que Antonelli no tuvo un buen inicio y perdió posiciones. Hamilton pudo avanzar y pelear con Russell el primer lugar. Otro que no arrancó bien fue Max Verstappen, quien cayó en la parrilla cuando se apagaron las luces.

Fue hasta la vuelta ocho de la carrera que Leclerc alcanzó a Hamilton y lo adelantó para quitarle el segundo lugar. A pesar de Kimi comenzó a recuperar posiciones, una penalización de la FIA le afectó en su resultado final.

Mientras Hamilton y Leclerc seguían peleando fuerte por la P2, en la vuelta 13 comenzó el desfile de abandonos. Primero fue Arvin Lindblad de Racing Bulls, seguido por Valtteri Bottas de Cadillac y finalmente Nico Hulkenberg, quien tuvo que detenerse en un sector del circuito y provocó la salida de un safety car.

Debido a que los equipos de emergencia y comisarios tardaron en retira el auto de Nico, quedaron pocas vueltas para la pelea por la victoria. Al final, Russell logró sostener la primera posición.

Checo, a pesar de que iba en último lugar y su Cadillac arrastraba los problemas que tuvo en la FP1, recibió un castigo por la FIA que no cambió su resultado final. Verstappen se quedó cerca de rebasar a Bearman por la P8, la última que daba puntos, pero no lo logró.

GP de China 2026: ¿Cómo quedó la Sprint Race

Posición Piloto 1 George Russell 2 Charles Leclerc 3 Lewis Hamilton 4 Lando Norris 5 Kimi Antonelli 6 Oscar Piastri 7 Liam Lawson 8 Oliver Bearman 9 Max Verstappen 10 Esteban Ocon 11 Pierre Gasly 12 Carlos Sainz 13 Gabriel Bortoleto 14 Franco Colapinto 15 Isack Hadjar 16 Alex Albon 17 Fernando Alonso 18 Lance Stroll 19 Sergio Pérez 20 Nico Hulkenberg 21 Valtteri Bottas 22 Arvin Lindblad

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!