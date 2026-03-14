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Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

Colapinto VENCE a Gasly; Checo, con MÁS PROBLEMAS en Q1 del GP de China

Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop — Foto: © IMAGO

Colapinto VENCE a Gasly; Checo, con MÁS PROBLEMAS en Q1 del GP de China

Los pilotos latinos tuvieron resultados mixtos en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de China 2026.

El corredor mexicano quedó en el fondo de la parrilla, en medio de un fin de semana con muchos problemas en su Cadillac. Junto a Checo, también fueron eliminados Lance Stroll, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Alex Albon y Carlos Sainz.

Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto fueron los únicos hispanohablantes que consiguieron avanzar a la Q2. El corredor argentino venció a Pierre Gasly, su compañero de equipo.

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¿Qué pasó en el Sprint Race del GP de China 2026?

La salida volvió a ser un tema en el Sprint Race del Gran Premio de China 2026, ya que Antonelli no tuvo un buen inicio y perdió posiciones. Hamilton pudo avanzar y pelear con Russell el primer lugar. Otro que no arrancó bien fue Max Verstappen, quien cayó en la parrilla cuando se apagaron las luces.

Fue hasta la vuelta ocho de la carrera que Leclerc alcanzó a Hamilton y lo adelantó para quitarle el segundo lugar. A pesar de Kimi comenzó a recuperar posiciones, una penalización de la FIA le afectó en su resultado final.

Mientras Hamilton y Leclerc seguían peleando fuerte por la P2, en la vuelta 13 comenzó el desfile de abandonos. Primero fue Arvin Lindblad de Racing Bulls, seguido por Valtteri Bottas de Cadillac y finalmente Nico Hulkenberg, quien tuvo que detenerse en un sector del circuito y provocó la salida de un safety car.

Debido a que los equipos de emergencia y comisarios tardaron en retira el auto de Nico, quedaron pocas vueltas para la pelea por la victoria. Al final, Russell logró sostener la primera posición.

Checo, a pesar de que iba en último lugar y su Cadillac arrastraba los problemas que tuvo en la FP1, recibió un castigo por la FIA que no cambió su resultado final. Verstappen se quedó cerca de rebasar a Bearman por la P8, la última que daba puntos, pero no lo logró.

GP de China 2026: ¿Cómo quedó la Sprint Race

Posición Piloto
1George Russell
2Charles Leclerc
3Lewis Hamilton
4Lando Norris
5Kimi Antonelli
6Oscar Piastri
7Liam Lawson
8Oliver Bearman
9Max Verstappen
10Esteban Ocon
11Pierre Gasly
12Carlos Sainz
13Gabriel Bortoleto
14Franco Colapinto
15Isack Hadjar
16 Alex Albon
17Fernando Alonso
18Lance Stroll
19Sergio Pérez
20Nico Hulkenberg
21Valtteri Bottas
22Arvin Lindblad

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¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

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