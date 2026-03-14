Alpine expone al CULPABLE DEL FRACASO de Franco Colapinto en el Sprint de China
Alpine expone al CULPABLE DEL FRACASO de Franco Colapinto en el Sprint de China
Alpine salió a exponer quién fue el verdadero culpable del mal resultado de Franco Colapinto en el Sprint Race del GP de China.
Flavio Briatore, asesor de la escudería francesa, habló con Canal+ sobre por qué el corredor argentino quedó por detrás de Pierre Gasly, su compañero de equipo.
Esto fue lo que explicaron: "Fue más difícil para Colapinto (la clasificación de la sprint). Fue más difícil, pero hubo un problema con el coche de Colapinto que no se había solucionado antes de la clasificación", dijo el asesor previo al inicio de la carrera de velocidad.
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¿Qué pasó en el Sprint Race del GP de China 2026?
La salida volvió a ser un tema en el Sprint Race del Gran Premio de China 2026, ya que Antonelli no tuvo un buen inicio y perdió posiciones. Hamilton pudo avanzar y pelear con Russell el primer lugar. Otro que no arrancó bien fue Max Verstappen, quien cayó en la parrilla cuando se apagaron las luces.
Fue hasta la vuelta ocho de la carrera que Leclerc alcanzó a Hamilton y lo adelantó para quitarle el segundo lugar. A pesar de Kimi comenzó a recuperar posiciones, una penalización de la FIA le afectó en su resultado final.
Mientras Hamilton y Leclerc seguían peleando fuerte por la P2, en la vuelta 13 comenzó el desfile de abandonos. Primero fue Arvin Lindblad de Racing Bulls, seguido por Valtteri Bottas de Cadillac y finalmente Nico Hulkenberg, quien tuvo que detenerse en un sector del circuito y provocó la salida de un safety car.
Debido a que los equipos de emergencia y comisarios tardaron en retira el auto de Nico, quedaron pocas vueltas para la pelea por la victoria. Al final, Russell logró sostener la primera posición.
Checo, a pesar de que iba en último lugar y su Cadillac arrastraba los problemas que tuvo en la FP1, recibió un castigo por la FIA que no cambió su resultado final. Verstappen se quedó cerca de rebasar a Bearman por la P8, la última que daba puntos, pero no lo logró.
GP de China 2026: ¿Cómo quedó la Sprint Race
|Posición
|Piloto
|1
|George Russell
|2
|Charles Leclerc
|3
|Lewis Hamilton
|4
|Lando Norris
|5
|Kimi Antonelli
|6
|Oscar Piastri
|7
|Liam Lawson
|8
|Oliver Bearman
|9
|Max Verstappen
|10
|Esteban Ocon
|11
|Pierre Gasly
|12
|Carlos Sainz
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Franco Colapinto
|15
|Isack Hadjar
|16
|Alex Albon
|17
|Fernando Alonso
|18
|Lance Stroll
|19
|Sergio Pérez
|20
|Nico Hulkenberg
|21
|Valtteri Bottas
|22
|Arvin Lindblad
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