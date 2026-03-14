close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

Alpine expone al CULPABLE DEL FRACASO de Franco Colapinto en el Sprint de China

Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage — Foto: © IMAGO

Alpine expone al CULPABLE DEL FRACASO de Franco Colapinto en el Sprint de China

Alpine salió a exponer quién fue el verdadero culpable del mal resultado de Franco Colapinto en el Sprint Race del GP de China.

Flavio Briatore, asesor de la escudería francesa, habló con Canal+ sobre por qué el corredor argentino quedó por detrás de Pierre Gasly, su compañero de equipo.

Esto fue lo que explicaron: "Fue más difícil para Colapinto (la clasificación de la sprint). Fue más difícil, pero hubo un problema con el coche de Colapinto que no se había solucionado antes de la clasificación", dijo el asesor previo al inicio de la carrera de velocidad.

Relacionado: Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas

¿Qué pasó en el Sprint Race del GP de China 2026?

La salida volvió a ser un tema en el Sprint Race del Gran Premio de China 2026, ya que Antonelli no tuvo un buen inicio y perdió posiciones. Hamilton pudo avanzar y pelear con Russell el primer lugar. Otro que no arrancó bien fue Max Verstappen, quien cayó en la parrilla cuando se apagaron las luces.

Fue hasta la vuelta ocho de la carrera que Leclerc alcanzó a Hamilton y lo adelantó para quitarle el segundo lugar. A pesar de Kimi comenzó a recuperar posiciones, una penalización de la FIA le afectó en su resultado final.

Mientras Hamilton y Leclerc seguían peleando fuerte por la P2, en la vuelta 13 comenzó el desfile de abandonos. Primero fue Arvin Lindblad de Racing Bulls, seguido por Valtteri Bottas de Cadillac y finalmente Nico Hulkenberg, quien tuvo que detenerse en un sector del circuito y provocó la salida de un safety car.

Debido a que los equipos de emergencia y comisarios tardaron en retira el auto de Nico, quedaron pocas vueltas para la pelea por la victoria. Al final, Russell logró sostener la primera posición.

Checo, a pesar de que iba en último lugar y su Cadillac arrastraba los problemas que tuvo en la FP1, recibió un castigo por la FIA que no cambió su resultado final. Verstappen se quedó cerca de rebasar a Bearman por la P8, la última que daba puntos, pero no lo logró.

GP de China 2026: ¿Cómo quedó la Sprint Race

Posición Piloto
1George Russell
2Charles Leclerc
3Lewis Hamilton
4Lando Norris
5Kimi Antonelli
6Oscar Piastri
7Liam Lawson
8Oliver Bearman
9Max Verstappen
10Esteban Ocon
11Pierre Gasly
12Carlos Sainz
13Gabriel Bortoleto
14Franco Colapinto
15Isack Hadjar
16 Alex Albon
17Fernando Alonso
18Lance Stroll
19Sergio Pérez
20Nico Hulkenberg
21Valtteri Bottas
22Arvin Lindblad

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5587 votos

Relacionado

Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine Gran Premio de China

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Colapinto F1 Hoy: CONSTERNADO tras resultado; Alpine expone al CULPABLE DEL FRACASO

Colapinto F1 Hoy: CONSTERNADO tras resultado; Alpine expone al CULPABLE DEL FRACASO

  • hace 43 minutos
F1 Hoy: Resultado Sprint China; Problemas para Cadillac

F1 Hoy: Resultado Sprint China; Problemas para Cadillac

  • hace 38 minutos
VIDEO: Checo Pérez vive PELIGROSA SITUACIÓN en el Sprint del GP de China Video

VIDEO: Checo Pérez vive PELIGROSA SITUACIÓN en el Sprint del GP de China

  • 1 hour ago
Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas

Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas

  • 2 hours ago
OFICIAL: Checo Pérez recibe AYUDA DE LA FIA para el Sprint de China

OFICIAL: Checo Pérez recibe AYUDA DE LA FIA para el Sprint de China

  • 3 hours ago
Colapinto F1 Hoy: ESCÁNDALO, EXPONE CENSURA

Colapinto F1 Hoy: ESCÁNDALO, EXPONE CENSURA

  • Ayer 13:00

Fórmula 1

06:22
F1 Hoy: Resultado Sprint China; Problemas para Cadillac
06:17
Colapinto F1 Hoy: CONSTERNADO tras resultado; Alpine expone al CULPABLE DEL FRACASO
06:06
Alpine expone al CULPABLE DEL FRACASO de Franco Colapinto en el Sprint de China
05:41
VIDEO: Checo Pérez vive PELIGROSA SITUACIÓN en el Sprint del GP de China

Recién en

06:22
F1 Hoy: Resultado Sprint China; Problemas para Cadillac
06:17
Colapinto F1 Hoy: CONSTERNADO tras resultado; Alpine expone al CULPABLE DEL FRACASO
05:41
Video
VIDEO: Checo Pérez vive PELIGROSA SITUACIÓN en el Sprint del GP de China
04:58
Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas
03:59
OFICIAL: Checo Pérez recibe AYUDA DE LA FIA para el Sprint de China
Noticias F1

Recomendado por la redacción

Alpine expone al CULPABLE DEL FRACASO de Franco Colapinto en el Sprint de China Alpine

Alpine expone al CULPABLE DEL FRACASO de Franco Colapinto en el Sprint de China

hace 54 minutos
Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas GP de China 2026

Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas

2 hours ago
OFICIAL: Checo Pérez recibe AYUDA DE LA FIA para el Sprint de China Cadillac

OFICIAL: Checo Pérez recibe AYUDA DE LA FIA para el Sprint de China

3 hours ago
¡CONTUNDENTE! Checo señala el gran fallo de Cadillac en China Cadillac

¡CONTUNDENTE! Checo señala el gran fallo de Cadillac en China

Ayer 20:00
Ontdek het op Google Play
x