Colapinto at Alpine

Colapinto F1 Hoy: ESCÁNDALO, EXPONE CENSURA

Colapinto at Alpine — Foto: © IMAGO

Colapinto F1 Hoy: ESCÁNDALO, EXPONE CENSURA

Las MEJORES notas del corredor argentino

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 12 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: ESCÁNDALO - EXPONE CENSURA por las reglas de 2026. ::: LEER MÁS

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5554 votos

