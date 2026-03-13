URGENTE: Checo Pérez ACUSA que CORRE PELIGRO con los F1 de 2026

Sergio Pérez ha levantado la voz sobre el peligro que suponen los nuevos monoplazas de la Fórmula 1 en 2026.

Las regulaciones del campeonato actual han traído cambios dentro y fuera de los autos, provocando el descontento de aficionados y pilotos. Uno de los problemas más graves son las arrancadas, tema que estuvo cerca de provocar un accidente con Franco Colapinto en el pasado GP de Australia.

El corredor nacido en Jalisco dijo lo siguiente en palabras publicadas por Formule.nl: “Es cuestión de tiempo que se produzca un gran accidente. Vean lo que le sucedió a Lawson el domingo.

"Esto puede ser muy, muy peligroso, ya que se acelera mucho más rápido durante los primeros dos o tres segundos y se alcanza una velocidad alta más rápido. Esto implica grandes riesgos.

"Lo único que no sé es la solución para esto, ya que todo tiene que ver con los nuevos motores que tenemos", señaló el corredor de Cadillac.

¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

