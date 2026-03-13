close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Sergio Pérez

URGENTE: Checo Pérez ACUSA que CORRE PELIGRO con los F1 de 2026

Sergio Pérez — Foto: © IMAGO

URGENTE: Checo Pérez ACUSA que CORRE PELIGRO con los F1 de 2026

Sergio Pérez ha levantado la voz sobre el peligro que suponen los nuevos monoplazas de la Fórmula 1 en 2026.

Las regulaciones del campeonato actual han traído cambios dentro y fuera de los autos, provocando el descontento de aficionados y pilotos. Uno de los problemas más graves son las arrancadas, tema que estuvo cerca de provocar un accidente con Franco Colapinto en el pasado GP de Australia.

El corredor nacido en Jalisco dijo lo siguiente en palabras publicadas por Formule.nl: “Es cuestión de tiempo que se produzca un gran accidente. Vean lo que le sucedió a Lawson el domingo.

"Esto puede ser muy, muy peligroso, ya que se acelera mucho más rápido durante los primeros dos o tres segundos y se alcanza una velocidad alta más rápido. Esto implica grandes riesgos.

"Lo único que no sé es la solución para esto, ya que todo tiene que ver con los nuevos motores que tenemos", señaló el corredor de Cadillac.

Relacionado: ¿Qué es el super-clipping y por qué ES CLAVE para Checo Pérez en 2026?

¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5516 votos

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez Cadillac

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Checo F1 Hoy: ¿Qué es super-clipping y por qué ES CLAVE?; Destroza a la Fórmula 1 actual

Checo F1 Hoy: ¿Qué es super-clipping y por qué ES CLAVE?; Destroza a la Fórmula 1 actual

  • Ayer 02:00
ESCÁNDALO: Franco Colapinto EXPONE CENSURA de la F1 por las reglas de 2026

ESCÁNDALO: Franco Colapinto EXPONE CENSURA de la F1 por las reglas de 2026

  • 3 hours ago
SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin

SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin

  • Ayer 20:00
¿Qué es el super-clipping y por qué ES CLAVE para Checo Pérez en 2026?

¿Qué es el super-clipping y por qué ES CLAVE para Checo Pérez en 2026?

  • 11 de marzo de 2026 17:00
Franco Colapinto F1 Hoy: Mercedes quiere SUMAR a Alpine; Sufre TRAICIÓN INTERNA

Franco Colapinto F1 Hoy: Mercedes quiere SUMAR a Alpine; Sufre TRAICIÓN INTERNA

  • Ayer 01:00
F1 Hoy: Aston Martin sería SALVADO POR LA FIA; Sainz sufre con Williams

F1 Hoy: Aston Martin sería SALVADO POR LA FIA; Sainz sufre con Williams

  • Ayer 00:00

Fórmula 1

00:00
URGENTE: Checo Pérez ACUSA que CORRE PELIGRO con los F1 de 2026
12-3
ESCÁNDALO: Franco Colapinto EXPONE CENSURA de la F1 por las reglas de 2026
12-3
SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin
12-3
Checo F1 Hoy: ¿Qué es super-clipping y por qué ES CLAVE?; Destroza a la Fórmula 1 actual

Recién en

12-3
ESCÁNDALO: Franco Colapinto EXPONE CENSURA de la F1 por las reglas de 2026
12-3
SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin
12-3
F1 Hoy: Fernando Alonso, en serios problemas con Aston Martin; Lewis Hamilton ilusiona en Ferrari
12-3
Checo F1 Hoy: ¿Qué es super-clipping y por qué ES CLAVE?; Destroza a la Fórmula 1 actual
12-3
Franco Colapinto F1 Hoy: Mercedes quiere SUMAR a Alpine; Sufre TRAICIÓN INTERNA
Noticias F1

Recomendado por la redacción

URGENTE: Checo Pérez ACUSA que CORRE PELIGRO con los F1 de 2026 Cadillac

URGENTE: Checo Pérez ACUSA que CORRE PELIGRO con los F1 de 2026

1 hour ago
ESCÁNDALO: Franco Colapinto EXPONE CENSURA de la F1 por las reglas de 2026 Alpine

ESCÁNDALO: Franco Colapinto EXPONE CENSURA de la F1 por las reglas de 2026

3 hours ago
La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida Ferrari

La ADVERTENCIA de Leclerc hacia Verstappen que le puede cambiar la vida

11 de marzo de 2026 22:44
Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual Formula 1

Checo revela el GRAN PROBLEMA de la F1 actual

11 de marzo de 2026 21:37
Ontdek het op Google Play
x