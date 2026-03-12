ESCÁNDALO: Franco Colapinto EXPONE CENSURA de la F1 por las reglas de 2026

Franco Colapinto expuso censura de la Fórmula 1 al incidente que vivió al comienzo del Gran Premio de Australia 2026.

El corredor argentino protagonizó una de las imágenes del pasado fin de semana cuando al inicio de la carrera tuvo que esquivar a otro monoplaza que inicio más lento delante de él. Franco logró eludirlo, pero se quedó muy cerca de vivir un accidente.

Hablando con ESPN, Colapinto contó más al respecto de la peligrosa situación que se hizo viral hace unos días: “Me dijeron que la F1 no quería mostrarlo. Fue una situación bastante peligrosa. No querían mostrarlo tanto pero al final salió por todos los lados.

"Es un tema de los coches nuevos con procedimientos complicados”, comentó el sudamericano.

Existe mucha polémica alrededor de la F1 por las nuevas regulaciones de 2026, con pilotos y aficionados en redes quejándose sobre los rebases artificiales y el poco protagonismo de los corredores.

¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

