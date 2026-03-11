ESCÁNDALO: Franco Colapinto sufre TRAICIÓN INTERNA que puede dañar su 2026

Franco Colapinto podría ser traicionado a la interna y eso podría traerle consecuencias en la temporada 2026 de la Fórmula 1. George Russell se alzó con el triunfo en el Gran Premio de Australia, pero el piloto de Mercedes no está contento con la nueva dirección técnica de la Fórmula 1.

A pesar de partir desde la pole position y de conseguir una victoria dominante, el británico ha expresado su descontento con las normativas vigentes. El debut de las nuevas regulaciones técnicas se vivió en la apertura de temporada en Melbourne. No solo se introdujeron unidades de potencia centradas en la electrificación, sino también un sistema de aerodinámica activa que permite alternar entre el modo "recto" para minimizar la resistencia y el modo "curvas" para maximizar la carga aerodinámica.

Aunque Mercedes logró un doble podio con Russell y Kimi Antonelli, la tecnología provocó comportamientos insólitos en pista. Russell comentó que la estabilidad de su monoplaza se vio afectada por los elementos móviles de los alerones, complicando la salida del rebufo.

Russell explicó que el coche se vuelve impredecible cuando las aletas de los alerones delantero y trasero se despliegan: "Tras esta carrera, mi única solicitud a la FIA es que, al activar el modo 'recto', el alerón delantero no se baje tan abruptamente y lo haga de forma más progresiva. Al desplegar los alerones, sufrimos un notable subviraje y, al salir del rebufo de Charles, sentí como si mi alerón delantero dejara de funcionar", afirmó el ganador tras sus enfrentamientos con el piloto de Ferrari, Charles Leclerc.

Las críticas de Russell se suman a las preocupaciones expresadas previamente por otros pilotos. Lando Norris no se contuvo tras el fin de semana en el circuito de Albert Park y advirtió incluso de "accidentes terribles". El piloto de McLaren, que finalizó en quinto lugar, sostiene que las grandes diferencias de velocidad generadas por la gestión de energía pueden resultar mortales.

Cuando un coche entra en modo de ataque y el otro debe recuperar energía, la diferencia puede alcanzar hasta sesenta kilómetros por hora. Si ambos activan al mismo tiempo el modo "recto" y se produce una conducta impredecible en la pista, la capacidad de reacción de los pilotos se ve seriamente comprometida.

Si la FIA termina cambiando las regulaciones y le quita la ventaja a los motores Mercedes, Franco podría verse afectado en el rendimiento de su monoplaza.

¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

