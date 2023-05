Nazario Assad De León

Miércoles 17 Mayo 2023 14:30

El calendario de Fórmula 1 que sigue creciendo y creciendo, siendo ya un punto difícil para los pilotos y jefes de equipo.

Max Verstappen ha sido crítico con la temporada cada vez más exigente en varias ocasiones y esta vez cuenta con el apoyo del jefe del equipo, Christian Horner, quien cree que el calendario está llegando a un punto de ruptura entre los equipos y la F1

La Fórmula 1 es cada vez más grande y el calendario también se amplía cada año. En principio correríamos nada menos que 24 veces en 2023, pero debido a la desaparición del Gran Premio de China, este número de carreras se redujo a 23.

Ahora sabemos que el Gran Premio de Emilia-Romaña también ha sido cancelado debido a las duras condiciones y parece que no habrá espacio para programar la carrera en el calendario de este año, dejándonos con 22 carreras aparentemente en marcha. En 2024, sin duda, esto volverá a ser diferente.

Sigue creciendo

El calendario en constante expansión no agrada a los pilotos, entre otros, Verstappen, quien a menudo se ha expresado de manera crítica . Esta vez es el turno de Horner, quien habla con Financial Times informa que su número ideal de carreras es alrededor de dieciocho.

"El problema es que Stefano viene y hace el mismo truco cada vez. Luego dicen que es posible que no podamos ir a Silverstone o Monza y así sucesivamente. Luego dice: 'Mira, no podemos perder Mónaco, Monzo o Silverstone. .' Luego dice: "¿Qué piensas de Lag Vegas? Está bien, nos vamos a Las Vegas. ¿Qué piensas de Miami? También vamos allí". Siguen pensando en grandes lugares y carreras, por lo que es difícil decir que no", dijo el jefe de Red Bull.

Demasiado pedir para los aficionados

Sin embargo, ya no puede seguir así, cree el británico. "Eventualmente llegas a un punto en el que te preguntas cuándo la gente está saturada. 23 es una cantidad increíble de carreras y kilómetros que tenemos que hacer en una temporada."

"Creo que es mejor tener competencia entre los lugares existentes en lugar de estar constantemente agregando más. Eventualmente llegas a un punto de ruptura, del cual no creo que estemos lejos."

"Llegas a un punto en el que es demasiado para la gente pedir dos horas de su tiempo 23 domingos al año. Entonces, ¿es un mucho pedir para seguir una temporada entera", concluye Horner.