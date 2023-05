La Fórmula 1 ha confirmado que el Gran Premio de Emilia-Romagna de este fin de semana ha sido cancelado como resultado de las fuertes inundaciones.

La región se ha visto afectada por fuertes lluvias este fin de semana que han provocado problemas graves en muchas ciudades y pueblos, así como en partes del circuito de Imola.

Más de una docena de ríos se han desbordado y muchas personas han sido desplazadas como resultado. Al menos dos personas han muerto debido a esta situación.

Se les dijo a los equipos y al personal de F1 que evacuaran la pista el martes por la tarde como medida de precaución dado el riesgo de desborde del cercano río Santerno. No se les permitió volver a la pista el miércoles y ahora se ha tomado la decisión de cancelar la carrera.

La F1 dice que la decisión se ha tomado en aras de la seguridad, tras la salida de advertencias climáticas rojas. "La comunidad de Fórmula 1 quiere enviar sus pensamientos a las personas y comunidades afectadas por los recientes eventos en la región de Emilia-Romaña. También queremos rendir homenaje al trabajo de los servicios de emergencia que están haciendo todo lo posible para ayudar a los necesitados.

"Tras las conversaciones entre la Fórmula 1, el presidente de la FIA, las autoridades competentes, incluidos los ministros pertinentes, el presidente del Automóvil Club de Italia, el presidente de la región de Emilia Romaña, el alcalde de la ciudad y el promotor se ha tomado la decisión de no continuar con el fin de semana del Gran Premio en Imola.

“La decisión se ha tomado porque no es posible realizar el evento de forma segura para nuestra afición, los equipos y nuestro personal y es lo correcto y responsable ante la situación que atraviesan las localidades y ciudades de la región. No sería correcto presionar más a las autoridades locales y a los servicios de emergencia en este momento difícil", se lee en el comunicado de la categoría.

