Ángel Armando Castellanos

Martes 16 Mayo 2023 08:38

Sergio Checo Pérez tiene una cualidad muy importante: el valor que le da a su vida familiar. Eso es algo que ha destacado Max Verstappen.

En ocasiones la relación entre ambos pilotos se ha visto afectada por incidentes dentro de la pista, pero el neerlandés ha dejado en claro que respeta y admira al mexicano.

Pérez ha trabajado en sí mismo fuera de las carreras. Aunque para Verstappen su lucha tras el volante es muy buena, cree que hay más relevancia en lo que hace cuando se baja del coche.

"Me gusta cómo Checo maneja todo y cómo ve el mundo de la F1 pero sabiendo que es importante tener una buena vida familiar. Eso es probablemente más importante que cualquier cosa que hagas en F1", contó al podcast Pardon my take.

Más allá de la pista

Max consideró que muchos conductores sólo piensan que su vida se trata de competir y si no logran lo que se proponen, entonces se caen.

"La gente siempre está muy centrada en su carrera en la Fórmula 1. Sienten que si no cumplen sus objetivos en la Fórmula 1 significa que su vida está acabada o lo que sea, esa es la impresión que da", agregó.