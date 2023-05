Aloisio Hernández

Lunes 15 Mayo 2023 10:52

Checo Pérez no ve "ninguna razón" por la que no pueda vencer a Max Verstappen en circuitos que no sean callejeros.

El mexicano explicó por qué cree que su estilo de conducción se adapta mejor a los circuitos urbanos y afirmó que eso no debería afectar su desempeño en otras pistas.

Checo confía en poder desafiar a Verstappen en circuitos permanentes, a pesar de que sus dos victorias en carreras en 2023 fueron en pistas callejeras.

Checo y Max sostuvieron un interesante duelo en Miami

La forma del mexicano en los circuitos callejeros parecía continuar en Miami antes de ser superado por el neerlandés, quien obtuvo una victoria crucial en la batalla por el campeonato.

Pros y contras

El nacido en Jalisco ha identificado por qué es fuerte en las pistas de la calle, creyendo que esto tampoco debería impedirle desafiar a su compañero de equipo en instalaciones especialmente diseñadas en el futuro.

"La razón por la que soy fuerte en estos circuitos es porque puedo jugar con el coche mucho más de lo que estoy acostumbrado. Así que no veo ninguna razón por la que en diferentes circuitos no pueda jugar con el auto de la misma manera que lo he estado haciendo.

"Cada fin de semana es un nuevo desafío, en papel, es muy difícil saber si te conviene o no. Por eso es importante poder seguir jugando con el auto y tener una muy buena comprensión del auto y creo que puede ser fuerte.

"Creo que el rendimiento que mostró Max fue inalcanzable para mí, así que tengo que entender por qué.

"Creo que también hubo algo relacionado con los neumáticos. Pero en general, él fue un piloto fuerte. He sido más fuerte en otros lugares, pero él fue el más fuerte. Solo tenemos que entender qué nos salió mal", señaló.