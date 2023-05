Ángel Armando Castellanos

Lunes 15 Mayo 2023 08:42

Fernando Alonso avisó que tiene una ventaja en la Fórmula 1: sus 41 años. Aunque podría parecer que físicamente ya no puede rendir como antes, él cree que simplemente es cuestión de fuerza y que eso no lo perdió.

"La edad es un factor seguro, pero es lo que la gente piensa cuando ve otros deportes.

"No estamos en la carrera de 100 metros, no somos futbolistas. Necesitamos nuestra fuerza para conducir el auto rápido, necesitamos que el auto rinda, la experiencia y necesitamos la motivación", aseguró a Racing365News.

Además, hay algo que sólo el posee gracias a sus años corriendo: conocimiento sobre cada pista. Eso lo está ayudando mucho en esta temporada.

"A mi edad sigo rindiendo. Con la edad, en todo caso, trato de pensar que hay una ventaja, porque conozco más circuitos, conozco más condiciones, sé más cosas", agregó.

Ganar

Explicó que en sus dos años fuera (2019 y 2020) pudo competir en otras categorías y eso lo ayudó mucho. Mentalmente le dio un plus.

"Además, en el tiempo que no ganaba, o el tiempo que no subía al podio, o el tiempo que ha pasado desde mi última victoria y cosas así, la gente empezó a olvidar que, hace tres años, estaba Campeón del Mundo en la LMP1, en Le Mans, o en Daytona o haciendo Dakar y terminar segundo en una etapa contra los mejores pilotos o lo que sea.

"Ese tipo de cosas, para mí, realmente significan mucho. Realmente te sacan de tu zona de confort y te llevan al nivel más alto, y la gente, probablemente porque no es F1, no se fijaron en eso, y mira que desde 2013 que no ganaba nada, y no es así como me siento", destacó.