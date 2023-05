Aloisio Hernández

Domingo 14 Mayo 2023 17:38 - Actualizada: 18:45

William Byron ganó la accidentada Goodyear 400 en el Darlington Raceway de la NASCAR Cup Series. Por otro lado, Daniel Suárez se vio involucrado en un choque y terminó 34°.

Byron logró su tercera victoria de la temporada tras aprovechar un choque de Ross Chastain y Kyle Larson a pocas vueltas del final.

El mexicano cometió un grave error en la primera etapa de la competencia y después terminó abandonando por los daños en su auto provocados por el incidente con Erik Jones.

Things changed in a hurry. pic.twitter.com/RFpIUGlQaN — NASCAR (@NASCAR) May 14, 2023

Stage 1

Tras arrancar desde la pole, Martin Truex Jr se pudo mantener a la cabeza hasta el final de la primera etapa de la carrera en Darlington. Detrás de él, llegaron William Byron, Bubba Wallace, Ross Chastain y Kyle Busch.

Por otro lado, Suárez fue sancionado en la vuelta 39 por exceder el límite de velocidad en el pit lane, esto lo afectó gravemente y lo mandó a la 27° posición para el final del stage.

9️⃣9️⃣ too fast on pit road 😔



Time to march forward. — Trackhouse Racing (@TeamTrackhouse) May 14, 2023

Stage 2

Para la segunda etapa del evento, Ross Chastain fue quien quedó al frente tras cruzar la línea de meta. El top cinco lo completaron Kyle Busch, Kyle Larson, Williams Byron y Brad Keselowski.

El mexicano estaba teniendo una carrera de recuperación tras su sanción, pero fue afectado por un incidente provocado por Erik Jones y que terminó involucrando hasta nueve pilotos. Los daños en el auto 99 de Suárez fueron suficientes para impedir su regreso a la pista.

Final accidentado

Las últimas vueltas de la carrera estuvieron protagonizadas por varios incidentes. Primero Logano y Trex Jr provocaron un múltiple choque y, después, Christopher Bell tuvo que regresar a los pits por tener un neumático colocado de manera incorrecta.

Tras varias banderas amarillas y reinicios accidentados, Ross Chastain y Kyle Larson chocaron por el liderato en la curva 1, lo que le dio a William Byron la delantera con menos de cinco vueltas para el final y terminó con las aspiraciones de Chastain.

Los comisarios de la NASCAR determinaron que la carrera debía irse a overtime, mismo que terminó ganando Byron sin problema alguno.

Resultado final

Posición # Piloto Equipo 1 24 William Byron Chevrolet 2 4 Kevin Harvick Ford 3 9 Chase Elliott Chevrolet 4 6 Brad Keselowski Ford 5 23 Bubba Wallace Toyota 6 21 Harrison Burton Ford 7 8 Kyle Busch Chevrolet 8 31 Justin Haley Chevrolet 9 12 Ryan Blaney Ford 10 17 Chris Buescher Ford 11 38 Todd Gilliland Ford 12 11 Denny Hamlin Toyota 13 47 Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 14 20 Christopher Bell Toyota 15 41 Ryan Preece Ford 16 54 Ty Gibbs Toyota 17 14 Chase Briscoe Ford 18 22 Joey Logano Ford 19 2 Austin Cindric Ford 20 5 Kyle Larson Chevrolet 21 10 Aric Almirola Ford 22 45 Tyler Reddick Toyota 23 16 A.J. Allmendinger Chevrolet 24 7 Corey Lajoie Chevrolet 25 43 Erik Jones Chevrolet 26 42 Noah Gragson Chevrolet 27 77 Ty Dillon Chevrolet 28 51 Ryan Newman Ford 29 1 Ross Chastain Chevrolet 30 48 Josh Berry Chevrolet 31 19 Martin Truex Jr. Toyota 32 78 B.J. McLeod Chevrolet 33 34 Michael McDowell Ford 34 99 Daniel Suarez Chevrolet 35 3 Austin Dillon Chevrolet 36 15 Brennan Poole Ford

