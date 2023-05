Aloisio Hernández

Domingo 14 Mayo 2023 13:23

Sergio Pérez ha llegado a la etapa en la que necesita arriesgarse a ser despedido de Red Bull para intentar ganar el título mundial, según Johnny Herbert, ex piloto.

El corredor de 33 años ha mantenido al nivel de su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, a principios de 2023 con dos victorias frente a las tres del holandés.

Esto ocurre después de que el dos veces campeón mundial dejara a Checo en el polvo en 2022 cuando el RB18 era el auto dominante. La última creación de Adrian Newey es otra obra maestra a la que el resto del campo no puede acercarse, pero esta vez, el nacido en Jalisco está dando pelea.

Johnny Herbert exige que Pérez sea más egoísta de manera similar a Nico Rosberg en 2016

Desde entonces, Herbert ha instado al mexicano a ir en contra de las órdenes de su equipo para tratar de vencer a su impresionante compañero de equipo.

A por ello

“Es su única oportunidad, un poco como Nico Rosberg. Todas esas pequeñas cosas que hizo durante su tiempo con Lewis", dijo Herbert al Daily Express.

"No era popular dentro del equipo y su relación con Toto creo que no fue muy buena, pero consiguió ese trofeo. No puedes controlar eso. Si es tu única oportunidad, harás lo que sea para conseguir ese trofeo en tu repisa de la chimenea.

"Si te echan al final de esa temporada, ese trofeo estará en la repisa de la chimenea. Sabemos que Max tiene esa mentalidad y Lewis tiene esa mentalidad y todos los otros pilotos en el pasado que ganaron campeonatos mundiales.

“Ahora veremos si Sergio quiere hacer lo mismo. Es un riesgo que pierda ese asiento, el mejor asiento en la Fórmula Uno en este momento. ¿Pero ganar un campeonato mundial? Iría a por ello.