Aloisio Hernández

Domingo 14 Mayo 2023 11:52

Fernando Alonso aseguró que se siente "tentado" a extender su contrato con Aston Martin.

El español señaló que el enorme rendimiento que la escudería de Silverstone ha mostrado en 2023 podría ser una importante motivación para seguir por más años en la F1.

Recordar que aunque nunca se hizo oficial los años de duración del contrato de Fernando con Aston, el bicampeón del mundo dijo en alguna entrevista que se trataban de dos años.

Alonso ha sido de los pocos pilotos en compartir podios con Red Bull

Fernando llegará a 2025 con 43 años, pero el cambio de regulaciones en 2026 podría ser otro ingrediente para el ovetense siga regalando actuaciones de calidad en la máxima categoría del automovilismo.

Con la escudería británica ya tiene 4 podios en cinco carreras y sabemos que la F1 siempre regala sorpresas, así que es posible que llegue la ansiada victoria 33 en alguna de las próximas carreras.

Extensión

En palabras que recogió el portal 20minutos, Fernando habló sobre una probable renovación con la formación que es propiedad de Lawrence Stroll.

“Las cosas parecen ir mejor de lo que esperábamos este año y tal vez eso signifique estar tentado a extender el contrato en el futuro. También existe la tentación de terminar, y hacerlo con una sonrisa en la cara. No lo sé, sinceramente.

"Me siento fresco, me siento rápido, me siento motivado. Por eso, si son dos, tres, cuatro o la cantidad de años, no lo sé todavía", concluyó.