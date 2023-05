Ángel Armando Castellanos

El cuatro veces campeón mundial Sebastian Vettel todavía está en paz con su decisión de retirarse del deporte, pero admite que le faltan algunas cosas.

Ahora tiene 35 años, quería pasar más tiempo con su familia y la Fórmula 1 ya no estaba en línea con ese plan.

El anuncio llegó inesperadamente en julio de 2022. El alemán se convirtió, sin querer, en el causante de muchos cambios. Fernando Alonso optó por ocupar el asiento del alemán en Aston Martin.

El sitio que entonces ocupaba el español en Alpine podía ser para Oscar Piastri, pero él prefirió una aventura en McLaren y el Alpine por lo que eligió a Pierre Gasly para tomar asiento junto a Esteban Ocon.

Competencia y emoción

En los últimos meses, el nombre de Vettel se ha relacionado con Red Bull Racing. Según los corredores, sería el sucesor ideal de Helmut Marko, pero él sólo piensa en el presente.

"Hasta ahora mi decisión va muy bien. Pero lo que echo de menos es la competencia y la emoción", admitió en palabras a Bild.

A finales de este año, el alemán se pondrá al volante de autos de Fórmula 1 en el Goodwood Festival of Speed. Aunque no es una carrera de vanguardia, puede disfrutarlo.

"Goodwood no es realmente una pista. Aún así, es bueno estar detrás del volante por un tiempo", agregó.

Feliz por Aston Martin

El hecho de que Vettel ya no se encuentre en el paddock no significa que ya no siga las carreras.

"Al principio era extraño no estar allí. Pero lo llevo bien y sigo el deporte con mucho interés", explicó.

Aston Martin es hasta el momento la revelación de la temporada, ocupando provisionalmente la segunda plaza de la clasificación.

"Estoy muy feliz por mi ex equipo. También han trabajado duro en los últimos años. Es genial que ahora hayan ganado algunos trofeos", sentenció.