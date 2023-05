Jim Kimberley

Sábado 13 Mayo 2023 17:16

'Cuanto más grandes vienen, más fuerte caen' es lo que dice la antigua expresión, y parece que el Gran Premio de Miami de 2023 es la encarnación de Fórmula 1 de eso.

No es que la segunda edición de la aventura de la Fórmula 1 en Florida haya sido una mala, fue una mejora notable con respecto a la del año pasado, pero, como sucedió con gran parte de 2023, algo pareció vacío en todo el fin de semana.

No estoy de acuerdo con aquellos que pensaron que el GP de Miami de 2023 fue un festín de siesta, pero entiendo por qué piensan eso, especialmente con los niveles de exageración del deporte sobre las carreras en la Ciudad Mágica.

El marketing para el Gran Premio de Miami impulsa la narrativa de que Liberty Media ve esto como un evento con el prestigio de Mónaco con los intentos de amplificar todo al respecto, como apariciones de celebridades, hospitalidad de lujo y fiestas VIP.

Si bien gran parte de lo anterior se pierde en los televidentes, además de que Sir Jackie Stewart arrastró a Roger Federer a una entrevista previa a la carrera, por supuesto, la naturaleza grandilocuente del GP de Miami parece magnificar lo que falta en 2023 mucho más que lo que Azerbaiyán: una carrera mucho más aburrida.

¿Fue tan malo el GP de Miami?

Las estadísticas recopiladas por el usuario de Reddit u/ Catchisonething muestran que el enfrentamiento del domingo de 57 vueltas de Miami tuvo más adelantamientos en una sola tarde que cualquier otro gran premio de 2023, lo que demuestra que el circuito tenía mucha acción para entretener.

Sin embargo, incluso con un promedio de más de un adelantamiento por vuelta, la carrera no cumplió con lo que a menudo puedo ver en F2 y F3: una gran cantidad pero poca calidad memorable.

Hubo muchos adelantamientos en Miami cuando Max Verstappen se abrió paso en el campo.

Eso no quiere decir que los adelantamientos no fueran pases bien merecidos o que la destreza de carrera de los pilotos fuera de un nivel más bajo de lo habitual.

Todo lo contrario, en realidad, con el doble adelantamiento de Max Verstappen sobre Kevin Magnussen y Charles Leclerc como un punto culminante particular.

Es que estos movimientos no tuvieron el mismo impacto que los adelantamientos en una pelea de campeonato muy disputada o una pelea de ida y vuelta por el podio durante toda la carrera. Como la Fórmula 1 en 2023, todo parecía tan... inevitable.

Sabía que Red Bull podía ir tranquilo hacia una victoria; que Verstappen tiene ventaja sobre su compañero de equipo; que a Ferrari le falta ritmo de carrera; Lewis Hamilton y George Russell pelearán entre ellos carrera por carrera; que Alpine recogerá las piezas detrás de los cuatro grandes equipos, y que tres de esos cuatro competirán por el premio al mejor del resto.

¿Por qué sufre la Fórmula 1?

No hay una historia general que me atrape cuando sintonizo esta temporada, y es eso, en lugar de Miami, donde la F1 sufrió más el fin de semana pasado.

No importa lo divertido que haya sido ver a Leclerc y Magnussen batirse en duelo durante 40 vueltas, pocas batallas por la octava posición logran el escozor de una pelea a toda máquina por el primero, y ciertamente no cuando esa batalla por la octava posición es entre dos personas que no coinciden y no están en condiciones. corredores de posición.

Sí, estaba la estrategia contraria interna de Red Bull y un adelantamiento en la pista por el liderato. Sin embargo, incluso eso se sintió predestinado en la vuelta 15 después de que Verstappen se acercó a tres segundos de Sergio Pérez, quien había comenzado la carrera con neumáticos más blandos y ocho posiciones más adelante.

Red Bull dominó el fin de semana del Gran Premio de Miami mientras Sergio Pérez lidera a Max Verstappen

A pesar de todos los aplausos que recibió Pérez por su excelencia en Azerbaiyán, tendrías que estar engañándote a ti mismo si pensaras que habría una pelea de toda la temporada entre los autos 1 y 11, y Miami ejemplificó eso.

La Fórmula 1 no siempre puede proporcionar el equivalente a un thriller de fútbol 5-4, he visto carreras durante suficientes décadas para entender eso, pero parece que 2023 será una serie de golpes 3-0 de Red Bull que solo los más fervientes fanático del equipo de Milton Keynes puede disfrutar.

El sentido artificial de importancia que rodea a Miami simplemente significó que esta carrera se sintió como una paliza de 5-0; sí, podría haber más para ver, pero el resultado final permanece.

Solo faltan 18 más...