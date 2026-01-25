Hamilton revela la única cosa a la que NUNCA se acostumbrará en Ferrari

Lewis Hamilton confiesa que jamás se acostumbrará a salir del garaje en Maranello y ver a los apasionados seguidores de Ferrari.

Tras una temporada 2025 decepcionante, en la que ni siquiera llegó al podio en un Gran Premio, el británico se prepara para enfrentarse a su segunda campaña con la histórica escudería.

El pasado viernes se dio a conocer el SF-26 al mundo, primero a través de un vídeo en redes sociales y luego en una breve aparición en pista, en un Maranello envuelto en niebla.

Durante esos pocos instantes, tras completar menos de tres vueltas, Hamilton compartió sus primeras impresiones sobre el nuevo diseño del monoplaza y la emoción de volver a pisar el garaje en 2026.

Hamilton: El debut en Ferrari me recuerda por qué amo la F1

El piloto de 41 años explicó: «El año pasado me subí por primera vez a un coche rojo y esa experiencia, única por ser la primera, siempre tendrá un significado especial».

En esta ocasión, el habitáculo es casi completamente blanco, lo que contrasta genialmente con los nuevos gráficos. Además, me alegra haberme adaptado perfectamente al nuevo espacio.

«Lo que más me emociona es escuchar el rugir del motor y sentir la vibración del coche que recorre todo mi cuerpo. Al abrir la puerta y dirigirme a la primera curva, puedo ver a los tifosi en vivo; es una sensación que jamás lograré olvidar. Este día se trata de reconectar: con el equipo, con la pasión de todos los seguidores y, en definitiva, de recordar por qué disfruto tanto de este deporte.»

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!