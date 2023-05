Aloisio Hernández

Fernando Alonso ha tenido una buena cantidad de compañeros de equipo, y aunque la mayoría de las veces no tuvo una buena relación, ahora elogió a su actual camarada Lance Stroll por no 'atacarlo' a diferencia de otros.

Jacques Villeneuve, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen y Jenson Button han compartido garaje junto al campeón mundial, pero Alonso rara vez ha elogiado la actitud de un compañero.

¿Es porque su padre es dueño del equipo en el que compiten o porque realmente le gusta? De cualquier manera, el español ha criticado a su ex compañero de equipo, Esteban Ocon.

“Tenemos este objetivo en el equipo. Creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos jugar este tipo de juego, ya sabes, si quieres vencer a la oposición”, dijo el asturiano a Sky Sports F1.

La relación entre Alonso y Stroll ha sido muy buena desde el inicio

“En Bakú, hablamos sobre tal vez ahorrar neumáticos, no sabíamos exactamente, en un formato de sprint, cuánto durarían los neumáticos. Estábamos ahorrando neumáticos y me dijo: 'No voy a atacar a Fernando'.

“El año pasado [cuando Ocon era su compañero de equipo en Alpine] tuve todo lo contrario. Siempre, ya sabes, mi compañero de equipo, era el primero en atacarme. Entonces eso obviamente no fue beneficioso para el equipo. Entonces, creo que Lance también está jugando un papel en esta relación”, aseguró el bicampeón.

No es la primera vez que hay tensión entre Fernando y un ex compañero de equipo. El dos veces campeón del mundo dijo que Hamilton tiene "memoria corta" después de que el británico afirmara que el RB19 de Red Bull es el auto de F1 más dominante de todos los tiempos.

El compañero perfecto

El número catorce también elogió a Stroll por trabajar juntos para luchar contra los mejores equipos de F1, destacando la inteligencia y la mentalidad de trabajo en equipo del canadiense.

“Estamos luchando contra equipos muy grandes, Ferrari, Mercedes, y nuestra fuerza es sumar puntos con los dos autos. Sí, trato de ayudar a Lance, pero no podemos olvidar que también es muy inteligente. Es un piloto al que considero un compañero de equipo adecuado", destacó Fernando.

El canadiense realmente no ha preocupado a Alonso por la posición en la pista esta temporada, lo que puede ayudar a que ambos se lleven tan bien, pero también es raro que su relación florezca tan rápidamente.