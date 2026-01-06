Pioneras que hicieron historia en la Fórmula 1

A la hora de disfrutar de nuestros momentos de ocio, podemos elegir entre distintas actividades. Algunos prefieren, por ejemplo, leer novelas o participar en juegos como los que ofrece EazeGames.com.

Otros, en cambio, escogen los deportes y buena parte de ellos la Fórmula 1. Respecto a esta, justamente, vamos a conocer a cinco mujeres a las cuales podemos considerar pioneras, ya que participaron en carreras cuando era un deporte casi exclusivamente masculino.

María Teresa de Filippis

Esta piloto italiana fue la primera mujer que pilotó un coche de Fórmula 1. Lo hizo en la temporada 1958-59 dentro del equipo Behra-Porsche. Esa campaña participó en cuatro carreras del Campeonato del Mundo: las de Portugal, Italia, Siracusa y Bélgica. En esta última logró un décimo puesto, que sería su mejor clasificación.

Lella Lombardi

También italiana, es la única mujer que ha puntuado en la Fórmula 1 (en el Gran Premio de España). De hecho, completó dos temporadas en el llamado "Gran Circo" del motor, entre 1974 y 1976. Asimismo, compitió en otras disciplinas del automovilismo como los coches deportivos o la resistencia. En cuanto a esta, acabó segunda de su categoría en las 24 Horas de Le Mans en 1976.

Divina Galica

Curiosamente, esta deportista destacó en el esquí antes de pasar al automovilismo. Incluso participó en Juegos Olímpicos dentro de esa disciplina de nieve.

Respecto al deporte del motor, disputó tres carreras de Fórmula 1 entre 1976 y 1978, dos de ellas tan importantes como los grandes premios de Gran Bretaña y Brasil.

Desiré Wilson

Esta sudafricana solo participó en un gran premio de Fórmula 1, justamente el de su país natal. Sin embargo, es la única mujer que ha ganado una carrera a bordo de uno de estos coches. Fue en el Campeonato Británico de 1980, una competición paralela a la categoría reina del motor.

Giovanna Amati

Giovanna Amati

La piloto italiana es, hasta la fecha, la última mujer que ha corrido en Fórmula 1. Participó en tres carreras con el equipo Brabham en 1992. Más tarde, disputaría otras competiciones de automovilismo como la Ferrari Challenge.

