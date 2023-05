Daniel Suárez no pudo cerrar con una buena actuación su buena clasificación en la Kansas 400 de la NASCAR Cup Series, disputada en el Kansas Speedway.

La suerte no le favoreció pues una llanta de su propiedad echó por la borda su rendimiento en la pista dentro de una muy caótica carrera, en todos los aspectos dentro y fuera del óvalo.

Después de arrancar en el lugar nueve, Suárez incluso llegó a estar en el séptimo lugar, pero desafortunadamente en su para de pits todo cambió. Uno de los mecánicos de su equipo dejó suelta una llanta de las cambiadas y se fue a la línea de pits, causando una penalización para el mexicano, pasando de lugar 9 al 25 con esta sanción, donde finalmente sólo pudo escalar y terminar en la 15va posición.

Con este resultado, Daniel permanece en el lugar 16 del campeonato con 259 puntos, a 145 de distancia del líder, Ross Chastain, coequipero de Suárez.

We win as a team, and we lose as a team. It’s part of the game! Keep your heads up boys! You guys were lightning fast again 💪🏽 Our 99 @WWEXRacing Chevy had good speed and we managed to rescue a top-15. We’ll keep pushing 👊🏽 @TeamChevy @TeamTrackhouse pic.twitter.com/aaPz6ZtWA0