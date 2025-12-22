close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Ferrari, Belgium, 2025

Hamilton enfadado con Ferrari queda al borde del LLANTO por este motivo

Hamilton enfadado con Ferrari queda al borde del LLANTO por este motivo

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton, Ferrari, Belgium, 2025

Lewis Hamilton tuvo uno de los puntos más bajos de la temporada, donde en Qatar casi rompió en llanto tras los frustrantes resultados en Ferrari.

Hamilton se había clasificado en el puesto 18 para el Gran Premio de Qatar de F1. Solo logró superar a Lance Stroll y Franco Colapinto. El piloto de Ferrari no entendía por qué su ritmo había sido tan lento y se mostraba muy insatisfecho con la estrategia del equipo.

En el que terminó siendo un fin de semana muy agitado para los Ferrari en el Circuito Internacional de Lusail, Hamilton, tras realizar varios ajustes desde boxes, arrancó la Sprint desde la P18 y no pudo superar la posición 17.

El siete veces campeón mundial se vio forzado a aceptar la P18 en la clasificación para el Gran Premio.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Como terminó el Campeonato de Pilotos de F1 2025?

¡Mira toda la acción de los GP en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

¿Cuál usará Checo? Revelados los números para la F1 2026
Formula 1

¿Cuál usará Checo? Revelados los números para la F1 2026

  • 2 hours ago
Hamilton enfadado con Ferrari queda al borde del LLANTO por este motivo
Ferrari

Hamilton enfadado con Ferrari queda al borde del LLANTO por este motivo

  • 3 hours ago
Checo Noticias Hoy: Ferrari frena su motor; Red Bull busca olvidarlo; Advertencia por Cadillac
Lo mejor de Checo Pérez

Checo Noticias Hoy: Ferrari frena su motor; Red Bull busca olvidarlo; Advertencia por Cadillac

  • Hoy 02:00
Colapinto Noticias Hoy: Traicionado para 2026; Alpine toma ventaja; Argentina explota en críticas
F1 Colapinto Hoy

Colapinto Noticias Hoy: Traicionado para 2026; Alpine toma ventaja; Argentina explota en críticas

  • Hoy 01:30
Destapan el SERIO PELIGRO para Checo Pérez con Cadillac
Cadillac

Destapan el SERIO PELIGRO para Checo Pérez con Cadillac

  • Hoy 01:00
F1 Noticias Hoy: Alonso preocupa en Mercedes; Acusan a Ferrari por Sainz
F1 Hoy

F1 Noticias Hoy: Alonso preocupa en Mercedes; Acusan a Ferrari por Sainz

  • Hoy 00:34
MÃ¡s noticias

Más leído

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
25.000+ views

Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026

  • 13 diciembre
 CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
7.500+ views

Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

  • 12 diciembre
 IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
7.500+ views

IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

  • 10 diciembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
5.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi
2.500+ views

MÍNIMA diferencia entre Norris y Verstappen; Alonso, VENCE a Piastri en FP3 del GP de Abu Dhabi

  • 6 diciembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x