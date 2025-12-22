Hamilton enfadado con Ferrari queda al borde del LLANTO por este motivo
Hamilton enfadado con Ferrari queda al borde del LLANTO por este motivo
Lewis Hamilton tuvo uno de los puntos más bajos de la temporada, donde en Qatar casi rompió en llanto tras los frustrantes resultados en Ferrari.
Hamilton se había clasificado en el puesto 18 para el Gran Premio de Qatar de F1. Solo logró superar a Lance Stroll y Franco Colapinto. El piloto de Ferrari no entendía por qué su ritmo había sido tan lento y se mostraba muy insatisfecho con la estrategia del equipo.
En el que terminó siendo un fin de semana muy agitado para los Ferrari en el Circuito Internacional de Lusail, Hamilton, tras realizar varios ajustes desde boxes, arrancó la Sprint desde la P18 y no pudo superar la posición 17.
El siete veces campeón mundial se vio forzado a aceptar la P18 en la clasificación para el Gran Premio.
¿Como terminó el Campeonato de Pilotos de F1 2025?
- 1. Lando Norris 423 puntos
- 2. Max Verstappen 421 puntos
- 3. Óscar Piastri 410 puntos
- 4. George Russell 319 puntos
- 5. Charles Leclerc 242 puntos
- 6. Lewis Hamilton 156 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 150 puntos
- 8. Alexander Albon 73 puntos
- 9. Carlos Sainz 64 puntos
- 10. Fernando Alonso 56 puntos
- 11. Isack Hadjar 51 puntos
- 12. Nico Hülkenberg 51 puntos
- 13. Oliver Bearman 41 puntos
- 14. Liam Lawson 38 puntos
- 15. Esteban Ocon 38 puntos
- 16. Lance Stroll 33 puntos
- 17. Yuki Tsunoda 33 puntos
- 18. Pierre Gasly 22 puntos
- 19. Gabriel Bortoleto 19 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
