La parrilla del Gran Premio de Miami

Sergio Checo Pérez comenzará hasta adelante en el Gran Premio de Miami. Ganó la pole position y tendrá ventaja en esta carrera.

Es la tercera vez que se queda con este sitio. Sabe competir desde ahí. En el GP de Arabia Saudita de este año lo revalidó y ganó.

No será sencillo. Aunque los rivales asumen que el RB19 es el coche más rápido de la Fórmula 1, atrás tendrá a Fernando Alonso y a Carlos Sainz.

El asturiano quiere su victoria número 33, la primera desde España 2013; el madrileño, la segunda como piloto de F1 tras brillar en Silverstone 2022.

Max Verstappen, bicampeón vigente, no tomó las mejores decisiones en la Q3 y comenzará desde el noveno lugar. Le gusta y sabe remontar, pero no lo tendrá nada fácil.

Pierre Gasly y Esteban Ocon comenzarán quinto y octavo, respectivamente, y apuestan por despertar en esta temporada.

