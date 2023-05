Max Verstappen presentó problemas en su primer intento de vuelta en la Q3 de la clasificación del Gran Premio de Miami.

El neerlandés perdió su auto entre la curva 4 y la curva 8, y maldijo su maniobra por la radio. Recordar que cualquier error en la clasificación puede ser la diferencia entre la pole y quedar detrás.

Max Verstappen gaat in de fout in zijn eerste snelle run in Q3, hij breekt zijn kwalificatieronde af #MiamiGP #F1 #MaxVerstappen pic.twitter.com/8eARaC3yGB