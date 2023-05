Carlos Sainz fue el cuarto más rápido de la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Miami.

El español empieza a dar señales de renacer en esta temporada luego de un arranque sumamente complicado.

Se quedó a 590 milésimas de Max Verstappen, quien acabó como el más veloz de esta prueba.

Carlos dio 27 vueltas al circuito. Fue quien más pudo probar su coche y eso le ayuda mucho a ver dónde puede mejorar.

En general ha sido un muy buen día para Ferrari. Charles Leclerc fue segundo, a 406 milésimas de Verstappen.

El mexicano acabó tercero en esta competencia, registrando 515 segundos menos que el neerlandés.

Después de un viernes duro, alcanzó a mejorar sus prestaciones y ahora intentará quedarse con la pole position en la qualy.

El español no tuvo su mejor día y quedó decimosegundo, a 1.083 segundos de Max Verstappen.

Tampoco fue la presentación más afortunada para Lance Stroll, decimocuarto, a 1.188 segundos de Max.

Esta práctica también ha dado grandes sensaciones a Alpine. El equipo francés había sufrido en toda esta temporada. Esteban Ocon fue quinto y Pierre Gasly, sexto.

Para los dos galos significa mucha esperanza de cara a la qualy. A partir de este resultado, aspiran a pasar al menos a la Q3.

Lewis Hamilton tiene que elevar su rendimiento de manera importante en la qualy.

🏁 CLASSIFICATION (END OF FP3) 🏁



It's a Red Bull-Ferrari show at the top of the timesheets in final practice... up next: qualifying!#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/oYqNuRuFhV