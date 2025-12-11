Hamilton y Ferrari consiguen una VENTAJA clave para el título de 2026

Después de la última carrera de la temporada 2025 de F1 en Abu Dabi se han definido las posiciones en el Campeonato de Constructores.

Esta clasificación no solo determina la distribución de premios, sino que también marca la pauta para asignar el tiempo en el túnel de viento durante la primera mitad del 2026.

El uso del túnel de viento es esencial para el desarrollo de los monoplazas, ya que permite analizar cómo se comportan los componentes aerodinámicos ante el flujo de aire.

Este análisis adquiere aún más relevancia ante los inminentes cambios en las regulaciones, que transformarán no solo las unidades de potencia, sino también el chasis y la carrocería. Para controlar los costes, se han establecido límites estrictos para estas pruebas, utilizando modelos a escala reducida que no superen el 60% del tamaño real del coche.

Regulaciones en el túnel de viento

Un año se divide en seis Periodos de Pruebas Aerodinámicas (ATP). En cada uno de estos periodos, los equipos pueden realizar hasta 320 ensayos en el túnel de viento, contando cada prueba desde el momento en que la velocidad del viento supera los 5 metros por segundo (18 km/h).

De estos ensayos, únicamente se permiten 80 horas con viento superior a 15 m/s (54 km/h), lo que se conoce como tiempo de "viento activo". En total, un equipo dispone de hasta 400 horas por ATP si emplea el 100% del tiempo asignado.

Red Bull supera a McLaren

Red Bull tiene ventaja sobre McLaren en el tiempo de túnel

Después de tres ATP –equivalentes a la mitad de temporada o a doce fines de semana de carrera– las posiciones en el Campeonato de Constructores determinan la asignación de tiempo en el túnel para cada escudería.

El rendimiento es clave: a mayor éxito en pista, menor tiempo se le concede al equipo. Esta norma afecta especialmente a McLaren, actual campeón defensor, que ve su cuota limitada al 70% de los parámetros estándar; es decir, 224 ensayos, 56 horas de "viento activo" y 280 horas en total por ATP.

Por cada posición inferior en la clasificación se incrementa la asignación en un 5% adicional, hasta llegar al 115% para los equipos que finalicen en décimo lugar o para los recién llegados. Además, la normativa favorece a Lewis Hamilton y a Ferrari, que tras una complicada segunda mitad de temporada descendieron hasta la cuarta posición. Sin embargo, para arrancar el 2026 se les ha otorgado un aumento del 5%, situándoles en el 85%.

Equipo Tiempo en el túnel durante la segunda mitad de 2025 Tiempo en el túnel durante la primera mitad de 2026 McLaren 70% 70% Mercedes 75% 75% Red Bull 85% 80% Ferrari 80% 85% Williams 90% 90% Racing Bulls 100% 95% Aston Martin 105% 100% Haas 95% 105% Alpine 115% 115% Audi 110% (como Kick Sauber) 115% (como equipo nuevo) Cadillac 115% 115% Kick Sauber 110% – (no compite en 2026)

