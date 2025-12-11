¿Se RETIRA? Compañero de Hamilton lanza fuertes palabras sobre Ferrari
¿Se RETIRA? Compañero de Hamilton lanza fuertes palabras sobre Ferrari
Nico Rosberg sospecha que Lewis Hamilton está barajando la idea de retirarse de la Fórmula 1, pero insta al piloto británico a no rendirse aún.
El ex campeón mundial, que se impuso en 2016 arrebatándole el título a Hamilton, opinó acerca del futuro del británico en Ferrari y destacó que abandonar el deporte sería una gran desilusión para los aficionados.
Rosberg explicó: “Hamilton se encuentra en un dilema. Es normal llegar a un punto en el que uno sienta que ya no puede seguir adelante; resulta implacable. Sin embargo, alejarse ahora implicaría una pérdida de prestigio enorme que nadie quiere asumir.”
El ex piloto también subrayó que Hamilton ya ha completado una temporada en Ferrari. “La situación es complicada y su única alternativa es volver a intentarlo el próximo año, aunque las circunstancias pudieran empeorar,” sostuvo Rosberg.
En declaraciones a Sky Sports F1, añadió: “Tiene que seguir, darle otra oportunidad y esperar que el coche del próximo año le resulte a gusto. Quizá, solo quizás, ese auto sea una mejora respecto a lo que cuenta con este año.”
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Como terminó el Campeonato de Pilotos de F1 2025?
- 1. Lando Norris 423 puntos
- 2. Max Verstappen 421 puntos
- 3. Óscar Piastri 410 puntos
- 4. George Russell 319 puntos
- 5. Charles Leclerc 242 puntos
- 6. Lewis Hamilton 156 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 150 puntos
- 8. Alexander Albon 73 puntos
- 9. Carlos Sainz 64 puntos
- 10. Fernando Alonso 56 puntos
- 11. Isack Hadjar 51 puntos
- 12. Nico Hülkenberg 51 puntos
- 13. Oliver Bearman 41 puntos
- 14. Liam Lawson 38 puntos
- 15. Esteban Ocon 38 puntos
- 16. Lance Stroll 33 puntos
- 17. Yuki Tsunoda 33 puntos
- 18. Pierre Gasly 22 puntos
- 19. Gabriel Bortoleto 19 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
¡Mira toda la acción de los GP en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Hamilton y Ferrari consiguen una VENTAJA clave para el título de 2026
- 3 hours ago
¿Se RETIRA? Compañero de Hamilton lanza fuertes palabras sobre Ferrari
- 3 hours ago
Colapinto Noticias Hoy: La necesidad en 2026; Alpine ficha amenaza; El destino de Doohan
- Hoy 02:00
F1 Noticias Hoy: Alonso será padre; La sorpresa de Sainz en Williams
- Hoy 01:00
El TRISTE destino de Jack Doohan tras BURLARSE de Franco Colapinto
- Hoy 00:00
El FICHAJE de Alpine que mete PRESIÓN a Franco Colapinto
- Ayer 23:00
Más leído
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre
Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
- 28 noviembre
Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
- 30 noviembre
Piastri CONTRAATACA por el título; Alonso y Sainz suman puntos en Sprint del GP de Qatar
- 29 noviembre