¿Se RETIRA? Compañero de Hamilton lanza fuertes palabras sobre Ferrari

Nico Rosberg sospecha que Lewis Hamilton está barajando la idea de retirarse de la Fórmula 1, pero insta al piloto británico a no rendirse aún.

El ex campeón mundial, que se impuso en 2016 arrebatándole el título a Hamilton, opinó acerca del futuro del británico en Ferrari y destacó que abandonar el deporte sería una gran desilusión para los aficionados.

Rosberg explicó: “Hamilton se encuentra en un dilema. Es normal llegar a un punto en el que uno sienta que ya no puede seguir adelante; resulta implacable. Sin embargo, alejarse ahora implicaría una pérdida de prestigio enorme que nadie quiere asumir.”

El ex piloto también subrayó que Hamilton ya ha completado una temporada en Ferrari. “La situación es complicada y su única alternativa es volver a intentarlo el próximo año, aunque las circunstancias pudieran empeorar,” sostuvo Rosberg.

En declaraciones a Sky Sports F1, añadió: “Tiene que seguir, darle otra oportunidad y esperar que el coche del próximo año le resulte a gusto. Quizá, solo quizás, ese auto sea una mejora respecto a lo que cuenta con este año.”

