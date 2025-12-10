IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato

Lando Norris, campeón de Fórmula 1, celebró a lo grande tras el Gran Premio de Abu Dhabi. En Yas Marina, el piloto cumplió su sueño al consagrarse mundial, logrando un meritorio tercer puesto que le permitió vencer a Max Verstappen por apenas dos puntos en la clasificación. Una victoria que coronó una temporada llena de desafíos y emociones.

Abrumado por la euforia, Norris fue recibido al instante por los emotivos abrazos de sus padres, Adam y Cisca, y por su novia Magui Corceiro, justo al bajarse del monoplaza. La alegría del momento se reflejó en cada gesto, y en las redes sociales se hicieron virales los vídeos de una celebración inolvidable en Abu Dhabi.

Entre los momentos destacados, se difundió un vídeo en el que el campeón entonaba "Sweet Caroline" para un público entusiasta, mientras numerosos espectadores congelaban el instante con sus smartphones.

La emblemática "We Are the Champions" también resonó a todo volumen, aunque nada pudo superar la sorpresa que ofreció Toto Wolff en 2021.

¿Quién estuvo en la celebración del título de F1 de Lando Norris?

Las imágenes capturadas por la reconocida marca de eventos Amber Lounge muestran a Norris acompañado de su novia Magui Corceiro, retratada junto a un siempre sonriente campeón en un carrusel de fotos compartido en Instagram. Estos instantes reflejaron la felicidad y la complicidad que reinaba en la celebración.

También hicieron acto de presencia la estrella de Ferrari, Charles Leclerc, y su prometida Alexandra Saint Mleux.

La pareja, impecablemente arreglada para la ocasión, fue fotografiada en su trayecto hacia la fiesta, tras una jornada de alta adrenalina dominical.

Una mención especial merece Adam, el padre de Norris, quien deslumbró con sus enérgicos movimientos en un vídeo que hizo revivir la vibra de los bailes de los años 90. Mientras tanto, su madre Cisca Wauman fue vista de fondo, lista para descansar y disfrutar después de una intensa temporada en la Fórmula 1.

