¡Rompió el silencio! Toto Wolff revela la VERDAD sobre la relación con Hamilton

El jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, confesó que él y Lewis Hamilton llegaron a causarse molestias mutuamente durante su etapa en el equipo.

Durante 12 temporadas compartidas entre 2013 y 2024, Hamilton consiguió seis títulos mundiales y el equipo acumuló ocho campeonatos consecutivos de constructores. Sin embargo, a finales de 2024, Hamilton decidió dejar Mercedes para unirse a Ferrari, mientras que la escudería británica optó por fichar al joven italiano Kimi Antonelli como su sustituto.

Hamilton informó desde un principio que abandonaría el equipo al comenzar 2024, completando así una temporada de 24 carreras antes de dirigirse a Ferrari. En una entrevista con The Telegraph, Wolff explicó lo complicado que fue mantener una relación de trabajo tan prolongada.

El director comparó la situación con vivir bajo el mismo techo que una pareja de la que se sabe que se va a divorciar en un año. "Personalmente me gusta el cambio y los desafíos que conlleva. Cuando Lewis renunció, pensé enseguida: '¿Qué haremos ahora? ¡Aprovechémoslo!'" continuó Wolff. "Tras 12 años, ya nos habíamos empezado a irritar mutuamente; además, ya tenía en la mira a un nuevo talento joven."

Mercedes se desenvuelve perfectamente sin Hamilton

Pese a la marcha de Hamilton, la temporada 2025 fue destacada para Mercedes, que finalizó en segunda posición en el campeonato de constructores, gracias a las dos victorias en Grandes Premios de George Russell.

El novato Antonelli también brilló en su primera temporada, logrando tres podios. Ambos pilotos esperan pelear codo a codo por el título mundial el próximo año. Con los profundos cambios reglamentarios previstos para 2026, se comenta que Mercedes está especialmente bien posicionada para afrontarlos.

Si todo marcha según lo esperado, no cabe duda de que Hamilton empezará a lamentar su decisión de abandonar un equipo que se muestra cada vez más fuerte, especialmente si las dificultades en Ferrari continúan.

