Antonelli sorprende con su NUEVO Mercedes

Jak Crawford cerró el último día de pruebas de la F1 en Abu Dhabi siendo el más rápido. El piloto junior de Aston Martin registró un impresionante tiempo de 1.23.766. Por su parte, Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, fue la más veloz en un "mule car" mientras probaba los neumáticos del 2026.

La jornada en el Circuito Yas Marina se centró en el futuro, especialmente para Pirelli. Varios equipos contaban con un "mule car" para testear los nuevos neumáticos que se introducirán en 2026.

Estos vehículos han sido modificados para simular los niveles de carga aerodinámica previstos para esa temporada. Además, los jóvenes pilotos aprovecharon para ganar experiencia.

Verstappen y Russell ausentes

La sesión se desarrolló sin la presencia de Max Verstappen y George Russell, quienes no asistieron al test. En su lugar, Isack Hadjar saltó al volante para Red Bull Racing en el "mule car", mientras que Ayumu Iwasa compitió como novato para el equipo de Milton Keynes.

En Mercedes, Antonelli estuvo activo durante todo el día y aprovechó para probar una aleta delantera especial que se implementará el próximo año. Esta aleta permite, en las rectas, cambiar a una configuración de baja carga aerodinámica y mínima resistencia.

Resultados

La diferencia entre los "mule cars" y los monoplazas de los novatos fue notable. Los pilotos principiantes, que corrían con mayor carga aerodinámica y neumáticos de 2025, se llevaron los mejores tiempos. Luke Browning marcó en la mañana un 1.23.920 en su Williams. Más tarde, Crawford mejoró esa marca y se adjudicó el tiempo más rápido de la jornada. Paul Aron, de Sauber, quedó en segunda posición, mientras que Browning finalizó tercero.

Antonelli terminó sexto, siendo el más rápido dentro de los "mule cars". Su tiempo de 1.25.170 estuvo casi un segundo y medio por detrás del de Crawford, influenciado por la aerodinámica activa y los ajustes en la presión de los neumáticos impuestos por Pirelli.

En general, la sesión transcurrió sin mayores incidentes, salvo una colisión protagonizada por Riyo Hirakawa. Su error en la primera curva forzó la salida de la pista con bandera roja, aunque pronto pudo reincorporarse a la prueba.

