¿Fin de una ERA? Hamilton se queda sin tiempo en Ferrari

Lewis Hamilton se queda sin tiempo en Ferrari mientras se acerca a los 41 años. Todas sus esperanzas de conseguir un octavo título mundial descansan en la temporada 2026 y las nuevas regulaciones, ya que su primera experiencia con el equipo italiano resultó ser un desastre.

El piloto británico ha sufrido salidas consecutivas en Q1, tanto en Qatar como en Abu Dhabi, y es casi seguro que terminará la temporada 2025 sin conseguir un podio. Mientras tanto, su compañero de equipo, Charles Leclerc, ha sumado siete podios.

Además, Nico Rosberg, antiguo rival en la lucha por el título, expresó lo complicado que supone enfrentarse a un talentoso compañero joven. Hablando desde Abu Dhabi para Sky Sports sobre un 2025 complicado, el campeón de 2016 destacó lo difícil que resulta competir contra pilotos como Leclerc en plena forma.

"Ahora, Lewis tiene casi 41 años y a esa edad es difícil seguir mejorando la velocidad", comentó Rosberg.

"El tiempo no está de su lado y además se enfrenta a la nueva generación: los mejores pilotos, que rondan los 26 o 27 años y ya cuentan con mucha experiencia. Sin duda, competir contra ellos no es tarea sencilla."

¿Podrá Hamilton recuperarse en 2026?

Hamilton ha tenido serias dificultades en la era del efecto suelo, acumulando únicamente dos victorias desde la actualización de las normas en 2022. En una entrevista reciente antes del Gran Premio de Abu Dhabi, ofreció pocas esperanzas sobre el rendimiento del coche para 2026.

"Es realmente complicado predecir cómo será el coche", explicó Hamilton. "No quiero centrarme en lo negativo, aunque la sensación es muy distinta y no estoy seguro de que guste. Tal vez me sorprenda y resulte increíble, quizá adelantar sea mucho más sencillo, pero aún lo desconozco."

"Contamos con menos carga aerodinámica y más par motor. Con lluvia, me imagino que será extremadamente difícil, incluso más que lo que experimentamos hoy. Puede que no les agrade ver que cambiamos de marcha en recta y modificamos los parámetros de impulso, pero este cambio supone un enorme reto para todos. Al fin y al cabo, el deporte se trata de superarse constantemente; si hiciéramos siempre lo mismo, todo sería mucho más fácil."

