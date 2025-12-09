Hamilton confiesa su año de PESADILLA histórica en Ferrari
Lewis Hamilton salió visiblemente afectado tras su primera temporada dentro de Ferrari, donde no sumó ni cerca los puntos esperados por él y por Ferrari.
El siete veces campeón terminó viéndose obligado a ver cómo su compañero de equipo, Charles Leclerc, lo hacía pedazos carrera a carrera.
El periodo de adaptación de Hamilton tras reemplazar a Carlos Sainz terminó siendo mucho más largo de lo esperado, y por primera vez en su carrera se quedó fuera una temporada completa de los podios.
El desencanto de Hamilton continúa
Después de la temporada, el piloto compartió con los medios su frustración por lo mal que se ha desarrollado en Ferrari. "Me siento fatal. Ha sido la peor temporada de mi carrera y, por mucho que lo intente, las cosas no hacen más que empeorar. Estoy explorando todas las opciones, tanto dentro como fuera del coche", afirmó.
El rendimiento de Ferrari ha llevado a Hamilton a cuestionarse sus capacidades, situación que ya se evidenció tras su actuación en el Gran Premio de Hungría.
Por su parte, su compañero Charles Leclerc tuvo una temporada igualmente complicada, llegando al punto de que no se da por sentado que pueda mantenerse por muchos años más con la Scuderia.
Hamilton confiesa su año de PESADILLA histórica en Ferrari
