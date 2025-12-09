close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Ferrari, Las Vegas, 2025

Hamilton confiesa su año de PESADILLA histórica en Ferrari

Hamilton confiesa su año de PESADILLA histórica en Ferrari

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton, Ferrari, Las Vegas, 2025

Lewis Hamilton salió visiblemente afectado tras su primera temporada dentro de Ferrari, donde no sumó ni cerca los puntos esperados por él y por Ferrari.

El siete veces campeón terminó viéndose obligado a ver cómo su compañero de equipo, Charles Leclerc, lo hacía pedazos carrera a carrera.

El periodo de adaptación de Hamilton tras reemplazar a Carlos Sainz terminó siendo mucho más largo de lo esperado, y por primera vez en su carrera se quedó fuera una temporada completa de los podios.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

El desencanto de Hamilton continúa

Después de la temporada, el piloto compartió con los medios su frustración por lo mal que se ha desarrollado en Ferrari. "Me siento fatal. Ha sido la peor temporada de mi carrera y, por mucho que lo intente, las cosas no hacen más que empeorar. Estoy explorando todas las opciones, tanto dentro como fuera del coche", afirmó.

El rendimiento de Ferrari ha llevado a Hamilton a cuestionarse sus capacidades, situación que ya se evidenció tras su actuación en el Gran Premio de Hungría.

Por su parte, su compañero Charles Leclerc tuvo una temporada igualmente complicada, llegando al punto de que no se da por sentado que pueda mantenerse por muchos años más con la Scuderia.

Mira los GP de la temporada en 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

10678 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Hamilton confiesa su año de PESADILLA histórica en Ferrari
Ferrari

Hamilton confiesa su año de PESADILLA histórica en Ferrari

  • 2 hours ago
Antonelli se ACABA sus cartas dentro de la F1
Mercedes

Antonelli se ACABA sus cartas dentro de la F1

  • 2 hours ago
VIDEO: El momento que dejó enmudecido y apenado a Antonelli en Abu Dhabi
Mercedes

VIDEO: El momento que dejó enmudecido y apenado a Antonelli en Abu Dhabi

  • 2 hours ago
¡Lo ROMPIERON! Hamilton planea DESAPARECER de Ferrari
Ferrari

¡Lo ROMPIERON! Hamilton planea DESAPARECER de Ferrari

  • 3 hours ago
¡Ruptura TOTAL! Hamilton fue exhibido por Ferrari
Ferrari

¡Ruptura TOTAL! Hamilton fue exhibido por Ferrari

  • 3 hours ago
F1 Hoy: Fernando Alonso causa problemas en Abu Dhabi; Todo sobre los. campeonatos de constructores y pilotos
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso causa problemas en Abu Dhabi; Todo sobre los. campeonatos de constructores y pilotos

  • Hoy 00:50
MÃ¡s noticias

Más leído

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
15.000+ views

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • 3 diciembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
4.000+ views

Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

  • 7 diciembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x