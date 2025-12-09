¡Lo ROMPIERON! Hamilton planea DESAPARECER de Ferrari

Lewis Hamilton cierra de una vez por todas el decepcionante capítulo del 2025. Su primer año en Ferrari resultó ser todo menos lo esperado: ni una sola vez subió al podio, y esto afectó notablemente su bienestar mental. Ahora está decidido a desaparecer por completo durante el parón invernal.

Hamilton lo cuenta en una entrevista con ESPN. El siete veces campeón del mundo se muestra harto de la situación y planea desconectarse del mundo exterior tras este difícil inicio en Ferrari.

“No puedo esperar para dejar todo esto atrás”, afirma, habiendo finalizado sexto en el campeonato sin disfrutar de ningún podio. Las últimas semanas de la temporada fueron particularmente desalentadoras, y en varias ocasiones se le vio visiblemente frustrado ante las cámaras.

Desconectar

Luego de la Gran Premio de Abu Dhabi, donde, a pesar de una temporada turbulenta, el piloto británico consiguió terminar en octava posición del campeonato, se le preguntó si ya tenía ganas de enfrentarse a la próxima temporada.

“Por ahora, lo único que espero es la pausa invernal”, responde. “Necesito desconectar, sin hablar con nadie. Nadie podrá localizarme este invierno, ya que dejaré mi teléfono a un lado. Tengo muchas ganas de desconectar totalmente del engranaje mediático.”

Cuando se le preguntó si alguna vez había vivido sin su teléfono, Hamilton contestó: “No, siempre lo he llevado conmigo. Pero esta vez, lo descarto por completo.”

No es la primera vez que el piloto británico aparece con un tono sombrío en los medios, y muchos se preguntan qué tan sostenible será su futuro en la Fórmula 1. A sus 40 años, aún cuenta con un contrato para la próxima temporada, cuando la revolución de las reglas podría devolver a Ferrari a la cima del campeonato.

