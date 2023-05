Nazario Assad De León

Jueves 4 Mayo 2023 14:46

Lewis Hamilton ha afirmado que "nació" con la capacidad de correr al límite en la Fórmula 1 y ha comparado su habilidad al volante con la creación de arte.

Hamilton sigue siendo uno de los mejores campeones de la historia del automovilismo, con siete títulos mundiales y más de 100 victorias. También tiene el récord de más poles (103) y podios (192), lo que demuestra su estatus de superestrella.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre las razones exactas detrás de su éxito sin precedentes, adoptó un tono humilde y, en cambio, optó por comparar sus deficiencias en otras áreas con su talento natural para competir con los pies en el suelo.

"Es difícil de explicar para cualquiera que sea bueno en algo", le dijo a ESPN. "Existe la habilidad innata, naturalmente. Definitivamente nací con la habilidad.", dijo el piloto británico.

"Creo que es cómo percibes las cosas, tu percepción profunda. Así es como tu mente puede calcular.

"No soy bueno en un salón de clases, no puedo sentarme en una reunión, no soy bueno en matemáticas."

"No puedo resolver las ecuaciones más grandes, no puedo dibujar, pero una vez que estoy en un automóvil, es como mi pincel artístico y simplemente sale de mí."

"Estaba destinado a ser, es lo que se suponía que debía hacer. Hay algo cuando estás al límite, cuando estás cerca del 100 por ciento o poco más del 100 por ciento de la capacidad dentro del automóvil, la forma en que funciona el cerebro y todo se calma."

"Estás dentro y alrededor de eso. Te sientes como si estuvieras solo en ese reino, pero se siente como si te trascendiera a alguna otra parte del universo por un segundo. Es un una experiencia muy, muy extraña pero bastante poderosa".

Hamilton compartió un video de sí mismo trotando en el calor de Miami

Concéntrese en el éxito de taquilla de Miami

Hamilton se está preparando para el Gran Premio de Miami de este fin de semana y no perdió tiempo para asegurarse de que se mantenga en óptimas condiciones físicas.

De hecho, después de aterrizar en los Estados Unidos, el hombre de 38 años compartió un video de sí mismo trotando bajo el sol antes de participar en un evento de baloncesto patrocinado.

Buscará aprovechar su sexto puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán, con una excelente recuperación que lo ayudará a recuperarse de un auto de seguridad mal sincronizado.