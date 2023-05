Esta semana se correrá el Gran Premio de Miami, y al igual que el año pasado, viene con el toque de excentricidad característico de la ciudad, donde los pilotos pueden lucir en la pista y fuera de ella, diseños temáticos de la ciudad.

Lando Norris, Esteban Ocon, Alex Albon, entre otros, se han hecho diseñar cascos especiales para la carrera. Además esta será una ocasión muy especial para Logan Sargeant que será piloto local del fin de semana.

Esto no será exclusivo de los pilotos, algunas escuderías también presentar algunas novedades, como Red Bull Racing que estará luciendo una librea muy especial este fin de semana.

A continuación, te dejamos los diferentes diseños especiales que lucirán algunos de los pilotos este fin de semana en las calles de Miami.

Similar clean design, new colors, new details 🎨😉



Really like how the helmet turned out, can’t wait to race with this one at the Miami GP 🌴



For the mini helmets 👉 https://t.co/jyGT7Fahzi pic.twitter.com/mNQaFc1pVC