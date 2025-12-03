Verstappen afirma que Ferrari ha AFECTADO a Hamilton

Lewis Hamilton ha vivido una auténtica pesadilla con Ferrari, una situación que ha sido analizada por casi todos. Ahora, el campeón de F1, Max Verstappen, se pronuncia sobre el declive de su antiguo rival, evidenciando la difícil situación en la que se encuentra el siete veces campeón del mundo.

Es comprensible que Hamilton pierda el entusiasmo a medida que avanza la temporada. Cada fin de semana nos sorprende con una nueva forma de hacerle vivir momentos duros, lo que se nota en sus recientes actuaciones.

El Gran Premio de Qatar marcó el último bache para Hamilton. Tras sufrir una eliminación en la primera sesión de clasificación, tanto en la prueba rápida como en la principal, el británico terminó en la doceava posición el pasado domingo, un resultado que, como era de esperar, lo dejó sin palabras.

Aunque el SF-25 nunca ha sido el coche más fácil de pilotar este año, las dificultades de Hamilton se han visto empeoradas por las destacadas actuaciones de su joven compañero, Charles Leclerc. El piloto monegasco ha mostrado destellos de gran forma en esta temporada 2025.

Cuando el coche ofrece rendimiento, Leclerc ha sabido capitalizarlo con siete podios, en total contraste con Hamilton, quien sólo ha logrado algunas posiciones cercanas al cuarto puesto.

Verstappen muestra su simpatía por Hamilton

Incluso en Qatar, donde el propio Leclerc se quedó sin palabras al ver a su Ferrari descontrolado, el piloto monegasco logró sacar su monoplaza hasta la Q3, aunque tuvo que conformarse con una posición en la parrilla por detrás de Pierre Gasly y Carlos Sainz.

Antes de que se desataran los problemas en Qatar, Max Verstappen —exrival de Hamilton en la lucha por el título en 2021— opinó sobre la mala racha del británico y explicó lo difícil que es competir contra un compañero tan fuerte como Charles Leclerc.

"Si no te sientes seguro o cómodo dentro del equipo, no puedes ser tú mismo, y eso se nota", comentó Verstappen a la prensa.

"Dejas atrás un equipo que fue como una segunda familia en Mercedes, donde construiste una carrera importante, y tomar un rumbo completamente distinto no es nada fácil. Además, compites contra alguien —Charles— que ya tiene mucha experiencia en el equipo. Es una lucha muy dura.

"Y la edad tampoco está de tu lado. No vas a volverte más rápido a esa edad —quizás no se note una gran pérdida en velocidad, pero definitivamente no mejoras—, mientras que Charles sigue evolucionando, lo que tampoco le ayuda."

