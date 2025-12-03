Hamilton da una SENTIDA y honesta defensa sobre Ferrari y su presión

Lewis Hamilton ha mostrado un sentido apoyo hacia sus compañeros de Ferrari, quienes han soportado una enorme presión a lo largo de la temporada 2025 de Fórmula 1.

Hamilton llegó a la escudería italiana procedente de Mercedes al inicio de la campaña, pero conforme se acerca el final del año, se perfila uno de los peores momentos de su carrera, según han señalado diversas fuentes.

Tras el Gran Premio de Las Vegas, el piloto de 40 años calificó el 2025 como «la peor temporada de su vida», debido a que sus continuas dificultades al volante del SF-25 le han impedido subir al podio con el rojo característico de Ferrari, y eso no mejoró en Qatar.

Al comienzo de la temporada, Hamilton confirmó que Ferrari había decidido centrar sus esfuerzos en el 2026 para adelantarse a las nuevas regulaciones, estrategia que podría proporcionar un cambio de aire tanto para el campeón como para el equipo. Sin embargo, el británico sorprendió al paddock en Las Vegas al manifestar que tampoco tiene muchas ganas de enfrentar la próxima temporada.

A pesar de su a menudo pesimista imagen durante los fines de semana de carrera, Hamilton ha defendido abiertamente al equipo de F1 de la Scuderia. Esto se produjo después de que Fred Vasseur declarara en Qatar que se había subestimado el impacto psicológico de haberse decidido a centrarse en el 2026 tan pronto como comenzó la campaña.

Hamilton responde a la afirmación ‘psicológica’ del revés de Ferrari

Antes de la penúltima carrera de 2025, el director del equipo, Vasseur, admitió: “Decidimos desde muy temprano en la temporada, creo que a finales de abril, apostar por el 2026. Fue una decisión complicada. Quizás subestimé en parte el efecto psicológico.”

Hamilton reflexionó sobre la sugerencia de que dicho cambio de enfoque hubiera afectado la moral del equipo. Reconociendo lo difícil que resulta representar a Ferrari en una temporada tan complicada, el campeón comentó: “Para todos los mecánicos, ingenieros y el personal de la fábrica, entiendo que los resultados sean un golpe duro.

Ellos acuden cada fin de semana y dan lo mejor de sí, pero lo que vivimos este año no se reduce únicamente a lo aerodinámico. La constante negatividad en los medios y todo lo que ello conlleva también impacta profundamente en ellos.

Cuando regresan a casa y escuchan comentarios sobre su trabajo, conscientes de que afecta a sus familias y a sus seres queridos, se agrava una situación que repercute en muchísimas personas.”

