Pronóstico del tiempo para el GP de Abu Dabi; Lo Último desde Yas Marina

Después de 23 emocionantes carreras en la temporada 2025 de Fórmula 1, la disputa por el campeonato se definirá de una vez por todas en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Por primera vez desde 2021, el título de pilotos sigue abierto al entrar en la última carrera de la temporada.

Lando Norris encabeza la lucha y bastará con que logre terminar entre los tres primeros en el Yas Marina Circuit para asegurarse el campeonato. El cuatro veces campeón Max Verstappen lo sigue a 12 puntos y, sumándole a Oscar Piastri, que se encuentra a 16 puntos del líder, el dilema se mantiene abierto.

La victoria de Verstappen en Qatar, junto a una cuarta posición de Norris, ha permitido al neerlandés tener la posibilidad de conquistar un récord al alzarse con quinto título mundial consecutivo.

La batalla en Abu Dhabi promete emociones entre estos tres protagonistas, aunque el factor climático en el Yas Marina Circuit podrá influir en el desarrollo de la carrera.

Pronóstico del tiempo para el Gran Premio de Abu Dhabi 2025

Viernes, 5 de diciembre (FP1 y FP2)

Después del fin de semana sprint en Qatar, Abu Dhabi vuelve a un formato clásico de fin de semana de carrera, con dos sesiones de entrenamiento el viernes. La primera sesión se celebrará con condiciones de la tarde que marcarán temperaturas de 27 °C, aunque con el sol el ambiente se hará sentir como 31 °C, y una humedad del 46 por ciento, sin posibilidad de lluvia ni fuertes rachas de viento, a diferencia de lo ocurrido en Qatar.

La segunda sesión será más representativa, ya que se disputará bajo los focos de la tarde hora similar a la de la clasificación y la carrera. Con el ocaso, la temperatura descenderá ligeramente hasta los 25 °C, ofreciendo condiciones más afines a las que se vivirán en las fases decisivas.

Sábado, 6 de diciembre (FP3 y Clasificación)

El sábado se celebrará la última sesión de entrenamientos, esperan temperaturas que rondarán los 28 °C, con una sensación térmica de 32 °C. La humedad se mantendrá cerca del 45 por ciento y, al igual que el resto del día, no hay pronóstico de lluvia.

La clasificación, una de las sesiones más determinantes de la temporada, se disputará en condiciones algo más frescas. Se pronostican 26 °C bajo un cielo despejado, con la humedad subiendo al 58 por ciento y vientos de unos 7 mph. Sin precipitaciones, los pilotos podrán pelear por la pole position basándose únicamente en su ritmo.

Domingo, 7 de diciembre (Carrera)

La carrera arrancará con inicio a la luz del día, para luego transformarse en un emocionante espectáculo crepuscular a lo largo de las 58 vueltas. Los puntos en juego determinarán el campeón de la temporada 2025 en el desenlace, ya que la bandera a cuadros sellará el destino de la cita.

Al comenzar, la temperatura será de 27 °C, descendiendo a unos 25 °C al ponerse el sol. No se esperan lluvias durante el evento, aunque la humedad subirá hasta alrededor del 60 por ciento. Además, los vientos inicialmente podrán alcanzar los 10 mph, lo que obligará a los pilotos a ajustar sus puntos de frenada en algunas secciones. Se recomienda estar atentos a posibles cambios en el pronóstico a medida que se acerque el fin de semana.

