Colapinto Noticias Hoy: Rescate de Qatar; Molesta a Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 02 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: "El coche se sintió mejor con los cambios que hicimos, pero al final, nos faltó ritmo". ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: “Lo positivo es que queda una sola carrera y ya a despedirse". ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!