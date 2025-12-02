La FIA emite un alegato después de que Red Bull condujera a los ABUSOS contra Antonelli

La FIA ha emitido un comunicado oficial tras la oleada de abuso en internet dirigido contra el joven piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, luego del Gran Premio de Qatar.

En las últimas vueltas, Antonelli intentaba mantener a raya al líder del campeonato, Lando Norris, para asegurar la cuarta posición. Sin embargo, un error en la última vuelta permitió a Norris adelantar, lo que le ayudó a escalar posiciones en la clasificación.

El triunfo de Max Verstappen había hecho imprescindible que Norris lograra la cuarta plaza, ya que con ese resultado solo tendría que subirse al podio en la última carrera de la temporada en Abu Dhabi para confirmar su título mundial en 2025. Por otro lado, tanto el ingeniero de carrera de Verstappen, Gianpiero Lambiase, como el asesor del equipo, Helmut Marko, insinuaron que el joven Mercedes se había apartado deliberadamente para dejar pasar a Norris, lo que podría haber afectado las esperanzas del holandés en el campeonato.

Estas afirmaciones, sin embargo, han sido rotundamente desmentidas por el video a bordo del Mercedes de Antonelli, en el que se observa claramente cómo el piloto sufrió un notable sobreviraje y prácticamente perdió el control de su monoplaza. Aunque Red Bull y Marko han pedido disculpas por sus comentarios, la situación ha derivado en una gran cantidad de críticas dirigidas al piloto de tan solo 19 años.

La FIA ha respondido a los ataques recibiendo el apoyo de la campaña United Against Online Abuse. En su declaración, se leía lo siguiente: "La FIA y su campaña United Against Online Abuse condenan cualquier forma de abuso y acoso. Es fundamental que todos los involucrados en nuestro deporte puedan desarrollarse en un ambiente seguro y respetuoso. Apoyamos a Kimi Antonelli y hacemos un llamado a la comunidad, tanto en línea como fuera de ella, a tratar a pilotos, equipos, oficiales y a todo el ecosistema deportivo con el respeto y la compasión que merecen."

El acoso en redes sociales

Desde el inicio de la ola de comentarios negativos, Antonelli ha ocultado su fotografía de perfil en Instagram, probablemente como medida de protección frente a los trolls. El joven italiano ha demostrado un gran rendimiento en su año de novato con Mercedes, e incluso se perfila para superar al siete veces campeón mundial Lewis Hamilton en la clasificación, quien actualmente se encuentra a solo dos puntos del británico de cara a la última carrera.

Después de unas semanas intensas, es seguro que el piloto italiano esperará tomar un breve descanso durante el invierno para recargar energías de cara a una desafiante campaña en 2026.

Un comunicado de Red Bull publicado el pasado lunes aclaró: "Los comentarios realizados antes y justo después del Gran Premio de Qatar, los cuales sugerían que el piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, dejó deliberadamente pasar a Lando Norris, son totalmente incorrectos.

Las imágenes de repetición muestran que Antonelli perdió momentáneamente el control de su vehículo, lo que permitió que Norris lo adelantara. Lamentamos sinceramente que esto haya provocado que Kimi reciba abusos en línea."

