¿Malos deseos a Norris? Antonelli se DISCULPA con Verstappen

Andrea Kimi Antonelli, de 19 años, se disculpó con Max Verstappen (28) tras la Gran Premio de Qatar. Durante la penúltima vuelta, el piloto italiano fue superado por el McLaren de Lando Norris (26), lo que le supuso un inconveniente a Verstappen en su lucha por el campeonato mundial.

Si Norris logra subir al podio este domingo en Abu Dhabi, se coronará campeón y Verstappen no podrá darle la vuelta al resultado, sin importar su propia actuación. La situación pudo haber sido distinta si Norris no hubiera adelantado a Antonelli.

El británico parecía atrapado en el aire turbio detrás del grupo Mercedes, pero, justo antes del final, aprovechó un resbalón de Antonelli para ganar la posición.

Tras la carrera, algunos como Gianpiero Lambiase y el Dr. Helmut Marko sugirieron que Antonelli habría dejado pasar deliberadamente a Norris, pero finalmente quedó demostrado lo contrario, y el joven piloto se disculpó personalmente con Verstappen.

Verstappen no está enojado con Antonelli en Qatar

Al finalizar la contienda, Antonelli se acercó al piloto de Red Bull. “Simplemente quería aclararlo”, comentó el talentoso italiano a Sky Sports. “En la fase final de una carrera tan importante, un pequeño error puede costar caro.”

Sintiendo la responsabilidad, Antonelli tomó la iniciativa de pedir disculpas y vio que Verstappen las aceptaba sin problema. “Me sentí responsable y consideré importante hablarlo en persona. Afortunadamente, Max lo comprendió completamente”, relató el piloto.

¿Acaso cree Antonelli que su error en Qatar podría arruinar la oportunidad de Verstappen para conseguir el título? Para nada. “¿Tiene posibilidades de lograrlo?

En mi opinión, definitivamente sí”, afirmó. “Se encuentra en una posición en la que no tiene nada que perder, lo que le confiere una libertad y autoconfianza que resulta muy peligrosa para sus rivales.”

