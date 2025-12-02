close global

Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

Lo ÚLTIMO de la disputa entre Red Bull y Mercedes por Antonelli

Nazario Assad De León
Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

En Red Bull Racing se desató la polémica el pasado domingo tras la recuperación de Lando Norris sobre Andrea Kimi Antonelli.

La escudería afirmó que el piloto italiano optó intencionadamente por dejar pasar al británico. Esta postura generó un intenso intercambio de críticas entre ambos bandos, aunque uno de ellos ya ofreció sus disculpas.

Gianpiero Lambiase, a través de la radio de Max Verstappen, y Helmut Marko insinuaron que Antonelli actuó a propósito.

El joven italiano mantuvo a Norris varias vueltas atrás, pero en la penúltima redujo su ritmo de forma notable, permitiendo al británico escalar hasta la cuarta posición. Según Lambiase, parecía que Antonelli simplemente se apartaba para darle paso a Norris, algo que el propio Marko confirmó posteriormente en los medios.

Wolff, enfurecido

Toto Wolff reaccionó con total indignación ante las acusaciones vertidas por Marko. "Helmut, eso es un disparate absoluto. Me sorprende escucharlo de tu parte", declaró el austriaco, según citó PlanetF1.

"Estamos luchando por el segundo puesto en el campeonato y Kimi se batalló por conseguir el tercero. ¿Qué tan despistado debes estar para decir algo así?", afirmó Wolff. Además, agregó que le molestaba cómo se desarrolló la carrera, especialmente por el error cometido al final, lo que hacía inaceptable oír tales afirmaciones.

La disputa entre estos dos compatriotas fue bastante tensa, pero ya se ha dado un giro. Lambiase se ha disculpado y ha conversado con Wolff, lo que ha permitido disipar las tensiones.

En un informe, el director de Mercedes explicó: "Acabo de ver y hablar con GP sobre el comentario final. No tomó en cuenta la situación con Kimi, quien perdió el control y aceleró, lo que nos costó puntos valiosos en el campeonato de constructores. Estaba molesto, pero ya hemos resuelto el asunto y no hay problemas entre nosotros."

Aunque el ambiente se haya aclarado entre ellos, es posible que con Marko la situación perdure por un tiempo.

