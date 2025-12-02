Lo ÚLTIMO de la disputa entre Red Bull y Mercedes por Antonelli
Lo ÚLTIMO de la disputa entre Red Bull y Mercedes por Antonelli
En Red Bull Racing se desató la polémica el pasado domingo tras la recuperación de Lando Norris sobre Andrea Kimi Antonelli.
La escudería afirmó que el piloto italiano optó intencionadamente por dejar pasar al británico. Esta postura generó un intenso intercambio de críticas entre ambos bandos, aunque uno de ellos ya ofreció sus disculpas.
Gianpiero Lambiase, a través de la radio de Max Verstappen, y Helmut Marko insinuaron que Antonelli actuó a propósito.
El joven italiano mantuvo a Norris varias vueltas atrás, pero en la penúltima redujo su ritmo de forma notable, permitiendo al británico escalar hasta la cuarta posición. Según Lambiase, parecía que Antonelli simplemente se apartaba para darle paso a Norris, algo que el propio Marko confirmó posteriormente en los medios.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
Wolff, enfurecido
Toto Wolff reaccionó con total indignación ante las acusaciones vertidas por Marko. "Helmut, eso es un disparate absoluto. Me sorprende escucharlo de tu parte", declaró el austriaco, según citó PlanetF1.
"Estamos luchando por el segundo puesto en el campeonato y Kimi se batalló por conseguir el tercero. ¿Qué tan despistado debes estar para decir algo así?", afirmó Wolff. Además, agregó que le molestaba cómo se desarrolló la carrera, especialmente por el error cometido al final, lo que hacía inaceptable oír tales afirmaciones.
La disputa entre estos dos compatriotas fue bastante tensa, pero ya se ha dado un giro. Lambiase se ha disculpado y ha conversado con Wolff, lo que ha permitido disipar las tensiones.
En un informe, el director de Mercedes explicó: "Acabo de ver y hablar con GP sobre el comentario final. No tomó en cuenta la situación con Kimi, quien perdió el control y aceleró, lo que nos costó puntos valiosos en el campeonato de constructores. Estaba molesto, pero ya hemos resuelto el asunto y no hay problemas entre nosotros."
Aunque el ambiente se haya aclarado entre ellos, es posible que con Marko la situación perdure por un tiempo.
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
La FIA emite un alegato después de que Red Bull condujera a los ABUSOS contra Antonelli
- 1 hour ago
¿Malos deseos a Norris? Antonelli se DISCULPA con Verstappen
- 1 hour ago
Brundle admite el MIEDO que provoca Hamilton
- 1 hour ago
Lo ÚLTIMO de la disputa entre Red Bull y Mercedes por Antonelli
- 1 hour ago
La DOLOROSA entrevista de Hamilton tras el fracaso en Qatar
- 2 hours ago
Checo Pérez Hoy: Mueve influencias en Red Bull; Juan Pablo Montoya señala la necesidad del mexicano
- Hoy 01:00
Más leído
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
- 28 noviembre