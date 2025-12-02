F1 Hoy: Franco Colapinto exhibe a Qatar; Checo Pérez es necesitado por Red Bull
F1 Hoy: Franco Colapinto exhibe a Qatar; Checo Pérez es necesitado por Red Bull
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 1 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto se mostró muy crítico de las condiciones del circuito de Lusail en el Gran Premio de Qatar, especialmente sobre la grava. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto se mostró molesto sobre el Gran Premio de Qatar, especialmente por lo monótono y aburrida que se convirtió la carrera. ::: LEER MÁS
Juan Pablo Montoya ha señalado cuál es la mayor debilidad de Red Bull y Max Verstappen para la última carrera, y tiene que ver con Checo Pérez. ::: LEER MÁS
Checo Pérez es más extrañado que nunca en Red Bull, y el siguiente fin de semana, Juan Pablo Montoya tiene claro que además de ser extrañado, habría sido de gran utilidad. ::: LEER MÁS
