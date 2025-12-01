¡No midieron sus palabras! Red Bull emite DISCULPA oficial tras los abusos de Antonelli

Red Bull ha mostrado su profundo pesar por las amenazas y el acoso con que se vio enfrentado Kimi Antonelli tras el Gran Premio de Qatar de este domingo.

El polémico episodio surgió cuando tanto Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera de Max Verstappen, como el asesor del equipo, Helmut Marko, señalaron que el joven piloto de Mercedes habría cedido el paso a Lando Norris en las últimas vueltas, lo que presuntamente perjudicaría las aspiraciones del campeón.

Sin embargo, las repeticiones dejaron en claro que Norris se aprovechó de un brusco sobreviraje sufrido por Antonelli, lo que casi le hace perder totalmente el control del vehículo.

Lambiase, que había comentado la situación vía radio a Verstappen antes de verificar el incidente personalmente, aceptó la explicación real al hablar con Toto Wolff tras la carrera.

Por su parte, Marko sostuvo que Antonelli permitió en más de una oportunidad el adelantamiento, argumentando que “fue casi como si hiciera caso omiso y facilitara el paso a Norris”.

Red Bull: Antonelli claramente no permitió el adelantamiento a propósito

La vorágine en redes sociales no se hizo esperar. Las críticas hacia Antonelli se dispararon, alcanzando más de mil comentarios negativos que iban de un simple “he perdido el respeto” hasta insultos gravísimos y amenazas de muerte. Ante esta situación, el piloto decidió oscurecer su foto de perfil en Instagram, y según informa De Telegraaf, Mercedes planea entregar a la FIA los mensajes abusivos y las amenazas recibidas.

En un comunicado emitido el lunes por la mañana, Red Bull aclaró: “Los comentarios surgidos antes y justo después del GP de Qatar, que insinuaban que Kimi Antonelli obstruyó deliberadamente a Lando Norris, son absolutamente incorrectos. Las imágenes de la repetición muestran claramente que Antonelli perdió momentáneamente el control de su coche, lo que facilitó que Norris lo adelantara. Lamentamos sinceramente que este incidente haya derivado en que Kimi reciba acoso online.”

Tras la carrera, Marko declaró: “En dos ocasiones, Antonelli prácticamente permitió el paso a Lando de forma evidente. Con ello, acaba colaborando con nuestro principal competidor; en Austria, por ejemplo, estuvo interfiriendo en el adelantamiento de Verstappen.” El jefe del equipo Mercedes calificó estos comentarios de “irreflexivos”, a lo que el asesor de Red Bull replicó: “Me encantaría refutar esa idea. Basta con ver las imágenes: no fue un hecho aislado.”

Mientras tanto, Lambiase había informado a Verstappen por radio que, a su parecer, Antonelli simplemente se apartó y permitió el adelantamiento sin intencionalidad alguna. Posteriormente, Marko se retractó y se disculpó por sus declaraciones, explicando a un experto de la F1: “Revisé nuevamente las imágenes. La primera ocasión ocurrió cuando Oscar Piastri lo adelantó en la primera curva; en ese caso, Antonelli podría haber defendido mejor su posición. En la segunda, se trató de un error de conducción y nada más. Lamento que Antonelli esté recibiendo tantas críticas en redes. Quiero ser muy claro: no permitió el adelantamiento de forma intencionada.”

