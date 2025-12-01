¡Amenazas de muerte y MÁS! Mercedes denuncia 1,100 mensajes contra Antonelli

Mercedes ha recibido más de 1100 mensajes de odio dirigidos a Kimi Antonelli, tras las acusaciones de Helmut Marko, quien afirmó que el piloto permitió deliberadamente que Lando Norris lo adelantara en el Gran Premio de Qatar.

La FIA ya ha sido informada de todos los hallazgos, en el marco de sus esfuerzos contra el abuso en línea.

La tensión se disparó cuando el joven piloto perdió el control de su coche en los últimos momentos de la carrera en Qatar, mientras intentaba frenar a Lando Norris, lo que permitió al rival adelantarlo.

Este incidente hizo que Norris terminara con dos puntos más que el piloto de Red Bull y campeón de la carrera, Max Verstappen, por lo que necesitaba una posición aún más baja en la clasificación para aspirar al título mundial.

Las declaraciones de Gianpiero Lambiase y Helmut Marko, en las que se insinuaba que el piloto de Mercedes había permitido el adelantamiento a propósito, desataron una ola de odio en internet contra Antonelli.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Mercedes comparte la información con la FIA

Mercedes ha puesto a disposición de la FIA todos los datos recopilados, incluyendo los mensajes ofensivos, en el marco de la campaña United Against Online Abuse.

Según informó The Race, el equipo de comunidad de Mercedes registró más de 1100 comentarios “graves o sospechosos” en las cuentas de Antonelli, lo que representa un aumento del 1100 % comparado con un día normal después de una carrera.

Además, se detectaron más de 330 mensajes similares en las cuentas de Mercedes. Entre ellos figuran amenazas de muerte e insultos homofóbicos, además de críticas y descalificaciones. Todos estos datos serán compartidos con la FIA, que lidera la campaña.

Ante la situación, el propio Antonelli optó por oscurecer su foto de perfil para llamar la atención sobre el problema.

Mira los GP de la temporada en 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!