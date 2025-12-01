¡ATACADO! Antonelli se convierte en VÍCTIMA de los fans de Verstappen en Instagram

Andrea Kimi Antonelli fue blanco, el domingo tras la carrera en Qatar, de una avalancha de comentarios airados en su cuenta de Instagram.

Principalmente, aficionados de Max Verstappen visitaron su perfil para ventilar su frustración por la tardía maniobra de adelantamiento de Lando Norris.

La Gran Premio de Qatar se perfilaba como la oportunidad perfecta para que McLaren se acercara al título mundial, mientras que Lando Norris se atrevía a soñar con su primer campeonato.

Sin embargo, el desarrollo de la carrera tomó un rumbo inesperado. Tras un incidente entre Nico Hülkenberg y Pierre Gasly, salió el coche de seguridad y casi todos los equipos se vieron obligados a cumplir una de las dos paradas obligatorias. En ese preciso momento, McLaren optó por mantenerse fuera de la estrategia, quedándose rezagado.

¿Norris lo dejó pasar a propósito?

La sucesión de paradas obligó a Norris a terminar en quinta posición, situación que lo obligó a luchar por recuperar puntos valiosos. Durante gran parte de la carrera se mantuvo detrás de Antonelli, siendo fundamental que lograra adelantarlo.

Finalmente, en la recta final, consiguió la maniobra decisiva que le otorgó dos puntos esenciales. Esta acción, sin embargo, desató polémica; figuras como Gianpiero Lambiase y Helmut Marko, de Red Bull Racing, insinuaron que Norris permitió el adelantamiento de forma intencionada.

Insultos y perfil en negro

La maniobra de Norris generó un gran malestar entre los seguidores de Verstappen. Inmediatamente tras la carrera, numerosos usuarios se dirigieron a la cuenta de Antonelli para descargar su ira. Se le acusó de haber aceptado dinero de McLaren –sin revelar la cantidad– y de haber arruinado las aspiraciones al campeonato.

Algunos comentarios llegaron a ser aún más duros. Ante tanta presión, Antonelli decidió mostrar su dolor, actualizando su foto de perfil con un fondo negro, aunque pronto recibió el apoyo y palabras de aliento de muchos fans.

