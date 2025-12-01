¡ATACADO! Antonelli se convierte en VÍCTIMA de los fans de Verstappen en Instagram
¡ATACADO! Antonelli se convierte en VÍCTIMA de los fans de Verstappen en Instagram
Andrea Kimi Antonelli fue blanco, el domingo tras la carrera en Qatar, de una avalancha de comentarios airados en su cuenta de Instagram.
Principalmente, aficionados de Max Verstappen visitaron su perfil para ventilar su frustración por la tardía maniobra de adelantamiento de Lando Norris.
La Gran Premio de Qatar se perfilaba como la oportunidad perfecta para que McLaren se acercara al título mundial, mientras que Lando Norris se atrevía a soñar con su primer campeonato.
Sin embargo, el desarrollo de la carrera tomó un rumbo inesperado. Tras un incidente entre Nico Hülkenberg y Pierre Gasly, salió el coche de seguridad y casi todos los equipos se vieron obligados a cumplir una de las dos paradas obligatorias. En ese preciso momento, McLaren optó por mantenerse fuera de la estrategia, quedándose rezagado.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
¿Norris lo dejó pasar a propósito?
La sucesión de paradas obligó a Norris a terminar en quinta posición, situación que lo obligó a luchar por recuperar puntos valiosos. Durante gran parte de la carrera se mantuvo detrás de Antonelli, siendo fundamental que lograra adelantarlo.
Finalmente, en la recta final, consiguió la maniobra decisiva que le otorgó dos puntos esenciales. Esta acción, sin embargo, desató polémica; figuras como Gianpiero Lambiase y Helmut Marko, de Red Bull Racing, insinuaron que Norris permitió el adelantamiento de forma intencionada.
Insultos y perfil en negro
La maniobra de Norris generó un gran malestar entre los seguidores de Verstappen. Inmediatamente tras la carrera, numerosos usuarios se dirigieron a la cuenta de Antonelli para descargar su ira. Se le acusó de haber aceptado dinero de McLaren –sin revelar la cantidad– y de haber arruinado las aspiraciones al campeonato.
Algunos comentarios llegaron a ser aún más duros. Ante tanta presión, Antonelli decidió mostrar su dolor, actualizando su foto de perfil con un fondo negro, aunque pronto recibió el apoyo y palabras de aliento de muchos fans.
Mira los GP de la temporada en 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
ÚLTIMA HORA: Revelan quien será el nuevo compañero de Verstappen en Red Bull
- hace 57 minutos
¡SORPRESA para Alonso! Aston Martin se vio OBLIGADO a un cambio de emergencia
- 1 hour ago
¡No midieron sus palabras! Red Bull emite DISCULPA oficial tras los abusos de Antonelli
- 1 hour ago
¡Amenazas de muerte y MÁS! Mercedes denuncia 1,100 mensajes contra Antonelli
- 1 hour ago
¿Se va? F1 Store lanza IMPORTANTE señal del futuro de Hamilton en Ferrari
- 1 hour ago
¡ATACADO! Antonelli se convierte en VÍCTIMA de los fans de Verstappen en Instagram
- 1 hour ago
Más leído
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre