El jefe de Hamilton admite haber subestimado el DAÑO de Ferrari

Lewis Hamilton y su director en la F1, Fred Vasseur, han señalado una decisión fundamental que este año ha impactado psicológicamente al equipo Ferrari. El escudería terminó en cuarta posición en el campeonato de constructores al cierre de 2025, siendo este su peor resultado desde 2020, cuando ocuparon el sexto puesto en la clasificación.

Antes de la sesión de clasificación sprint en el Gran Premio de Qatar, Vasseur explicó que, ya a finales de abril, decidieron enfocar el desarrollo en la temporada 2026. Esta medida implicaba dejar de invertir en mejoras para 2025, una decisión que describió como complicada y que, en parte, desestimarían su impacto psicológico para el equipo.

“Desde el inicio de la temporada, McLaren dominó tan abrumadoramente en los primeros cuatro o cinco eventos que comprendimos que el 2025 se volvería muy exigente”, comentó Vasseur. “Por ello, ya a finales de abril optamos por redirigir nuestros esfuerzos hacia el 2026. No fue una decisión fácil.”

“Quizás subestimé algo el efecto psicológico de dejar de lado el desarrollo aero en un campeonato con 18 o 20 carreras por delante”, añadió. “No obstante, seguimos empujando: hemos implementado mejoras mecánicas y pulido nuestra operativa. Confío en la decisión tomada y ahora nos centraremos en luchar por el P2.”

Ferrari en crisis?

La decisión de detener el desarrollo del monoplaza de 2025 ha afectado notablemente a sus pilotos, Hamilton y Leclerc. Ambos se perfilan para cerrar la temporada sin victorias, lo que supone un revés, especialmente para el siete veces campeón que podría terminar sin un podio.

A pesar de las reiteradas críticas en los medios, Vasseur clarificó que sus pilotos participaron en la decisión de abandonar el proyecto del 2025 a favor del 2026, etapa en la que unas nuevas normas prometen reestructurar la competición. “Esta resolución ha sido compartida por todo el equipo”, afirmó.

“Los pilotos están completamente comprometidos con el proyecto y en este tipo de situaciones hay que actuar unidos, algo que hemos hecho en esta fase”, concluyó Vasseur. Solo el tiempo dirá si este sacrificio dará frutos, pero mientras tanto Hamilton enfrenta otro desafío: adaptarse en un nuevo entorno, en tanto Leclerc se consolida, superándolo en un 2025 que, de continuar, podría entorpecer la ambición del siete veces campeón por alcanzar un octavo título mundial con Ferrari.

