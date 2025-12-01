Mercedes EXPLOTA tras las acusaciones del Red Bull contra Antonelli

Toto Wolff se mostró furioso tras las declaraciones de Helmut Marko después del Gran Premio de Qatar.

Su compañero de equipo reprochó a Andrea Kimi Antonelli que permitiera intencionadamente el adelantamiento de Lando Norris en la recta final de la carrera, una afirmación que indignó al jefe de Mercedes.

Las declaraciones se producen luego de que, en Qatar, tanto Gianpiero Lambiase, el ingeniero de carrera de Max Verstappen, como Marko de Red Bull sugirieran que Antonelli dejó pasar a Norris a propósito.

El joven italiano mantuvo a Norris varias vueltas atrás, pero en el penúltimo tramo se apartó de forma amplia, lo que permitió a Norris alcanzar la cuarta posición. Según Lambiase, Antonelli simplemente se retiró de la pista dejando a Norris adelantar, algo que Marko también insinuó posteriormente en los medios.

Wolff responde a las acusaciones

Wolff se mostró airado ante las insinuaciones de Marko. "Helmut, esto es una completa tontería. Me sorprende incluso escuchar estas palabras de tu parte", afirmó el austríaco, citando a PlanetF1.

"Estamos luchando por la segunda plaza en el campeonato y Kimi batallaba por alcanzar la tercera. ¿En qué cabeza cabe decir algo tan absurdo? Me irrita profundamente la forma en que se desarrolló la carrera, especialmente ese error al final, y escuchar tales disparates es simplemente inaceptable", remató.

Wolff comentó que ya había hablado con Lambiase: "Le dije que Kimi simplemente abandonó la pista. Tuvo un fallo en la curva anterior y, al acelerar, perdió la posición". Con esto quedó demostrado que no hubo intención alguna y el asunto se aclaró con Lambiase.

"Con GP todo ha quedado claro. Me dijo que no notó la situación. ¿Por qué haríamos algo así? ¿Por qué alteraríamos el campeonato de pilotos? Si sigues viendo fantasmas, te recomiendo que te realices un chequeo", concluyó de forma contundente.

