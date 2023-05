Ángel Armando Castellanos

Jueves 4 Mayo 2023 08:55

Carlos Sainz reconoció que el Ferrari SF-23 le está dando problemas. No es un coche sencillo para manejar y le gustaría que eso cambiara.

Afortunadamente para él ya se está trabajando en los talleres para que sea más sencillo de controlar y lo pueda llevar a donde quiere: los triunfos.

Tras cuatro Grandes Premios, la Scuderia sólo suma un podio: el de Charles Leclerc en Azerbaiyán. Eso puede ser preocupante para todo el mundo en Maranello.

Sainz valora las modificaciones hechas al coche y espera que continúen para que los resultados llegue.

"Siendo sincero, es un coche complicado y me ha dado algún quebradero de cabeza en estas primeras carreras, de ahí los cambios que hemos ido haciendo en los reglajes", explicó en una entrevista al Diario MARCA.

Causa

Explicó que todo pasa por la forma de conducirlo y que en la fábrica ya se está haciendo lo que hace falta para que todo esto se arregle cuanto antes. Le gusta la actitud mostrada ahí dentro.

"Más en menejabilidad que en fiabilidad. Es verdad que hubo un problema (motor) en la primera carrera, pero es más lo primero. Nos hemos encontrado cosas en el coche que no nos acaban de gustar y estamos intentando compensarlas. Se ha aplicado un plan muy agresivo en Maranello para darle la vuelta al año.

"Nadie está contento en la fábrica, ni orgulloso, ni contento, pero sí hay una actitud y unas ganas de mejorar que hace mucho que no veo. Y me gusta verlo, me gusta ver una fábrica tan volcada en el proyecto, de una forma tan agresiva y quiero animarlos porque sé que están haciendo un trabajo muy intenso para ello", agregó.