Red Bull señala afectaciones INTENCIONALES de Mercedes hacia Verstappen
Helmut Marko sospecha de juego sucio por parte de McLaren y Mercedes durante el Gran Premio de Qatar.
Lando Norris se encontraba en quinto puesto, justo detrás de Kimi Antonelli, pero en la penúltima vuelta avanzó de forma sorprendente. Según Marko, parece que McLaren y Mercedes han pactado un acuerdo, ya que McLaren utiliza los motores del equipo alemán.
Norris tuvo una carrera discreta en Qatar, perjudicado principalmente por una mala estrategia del equipo. Tras su segunda parada en boxes, regresó a la pista en quinta posición, justo detrás de Antonelli, sin lograr adelantarse al Mercedes. Vuelta tras vuelta, el británico intentó encontrar la oportunidad para una recuperación, pero siempre se quedó corto para lanzar un ataque contundente.
Parecía resignado a terminar en quinto puesto, hasta que, cuando la carrera estaba por concluir, de repente adelantó a Antonelli en un arranque inesperado. Esta maniobra, que también llamó la atención de Gianpiero Lambiase, ingeniero de Verstappen, alimenta las sospechas de juego sucio, según declaró Marko a los medios alemanes.
Marko detecta una maniobra intencionada de Mercedes al dejar pasar a Norris
El único adelantamiento conseguido por Norris, al superar a Antonelli, podría ser crucial la próxima semana en Abu Dhabi. Marko defiende la hipótesis de que McLaren fue favorecido por Mercedes, ya que la escudería de Woking mantiene una estrecha relación como equipo cliente de los alemanes.
"Antonelli le dejó pasar a Norris", aseguró Marko a Sky Sports Alemania. Cuando se le cuestionó y se le acusó de equivocarse, el directivo se centró en repasar la carrera para luego volver a insistir en el supuesto acuerdo entre McLaren y Mercedes. "La jugada fue demasiado evidente", concluyó Marko.
La posibilidad de que la FIA investigue el incidente entre Norris y Antonelli es remota. Parecía que el piloto italiano simplemente perdió agarre debido al desgaste de sus neumáticos, sin necesariamente haber cedido el paso a Norris.
Además, cabe preguntarse si esta acción infringe alguna norma, y si Red Bull Racing podría esperar que uno de sus autos, perteneciente a un equipo hermano, siempre se apartase. Marko, por su parte, dejó que sus emociones se notaran en sus declaraciones.
